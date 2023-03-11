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NASA предупредило о вероятном падении в 2046 году астероида размером с Пизанскую башню

11 марта 2023 18:34
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Космическому объекту присвоен номер 2023 DW, известно, что его диаметр составляет 49 м.

Огромный астероид размером с Пизанскую башню может столкнуться с Землей, что, по прогнозам ученых, может произойти ориентировочно 14 февраля 2046 года. Об этом 11 марта сообщили специалисты национального управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передают "Известия".

Космическому объекту присвоен номер 2023 DW, известно, что его диаметр составляет 49 м.

Отмечается, что по космическим меркам размеры астероида не отличаются внушительностью, поэтому даже если он и упадет на Землю, такой удар не приведет к вымиранию жизни на планете. Однако специалисты NASA отмечают, что вероятность падения объекта может потребовать эвакуации людей со значительной территории.

Вероятность риска столкновения с планетой оценивается как 1 к 560. На данный момент 2023 DW является единственным замеченным учеными астероидом, у которого есть шанс столкнуться с обитаемой планетой.

 

Фото:   ru.freepik.com

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