На ЗАО «Нефтефлот» состоялась торжественная церемония закладки киля земснаряда

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На Самарском судостроительном и судоремонтном заводе ЗАО «Нефтефлот» состоялась торжественная церемония закладки киля земснаряда. В мероприятии принял участие депутат Государственной думы ФС РФ Александр Евсеевич Хинштейн. Для завода строительство судов такого технического класса - это серьезный шаг к получению новых компетенций и развитию инженерно-технического потенциала для строительства не только подобных технологичных судов, но и более сложных проектов.

«Земснаряды строят по разным проектам. Мы вместе с заказчиком и лизинговой компанией выбрали наиболее оптимальный вариант для нашей Волго-Камской акватории, потому что это большая возможность глубинной разработки до 30 метров. Кроме того, класс позволяет работать не только в нашем, но и в Жигулевском водохранилище и ниже, например, в районе Саратова, ближе к Волго-Каспийскому каналу», - рассказал генеральный директор завода «Нефтефлот» Сергей Викторович Фофанов.

К сожалению, со временем русла рек мелеют и для качественного прохода судов требуются постоянные работы по углублению. Земснаряд проекта Ц480М2рД/НФ будет оснащен современным оборудованием преимущественно отечественного производства в соответствии с требованиями о подтверждении происхождения промышленной продукции на территории Российской Федерации.

«Сегодня развитие судоходства, судостроения и судоремонта - это вопрос наиважнейший, и просто замечательно, что на предприятии активно продолжается работа, закладываются уже с завидной регулярностью новые суда. Это рабочие места и развитие района, в конечном счете, развитие самой Волги и отечественного судостроения - то, что сегодня является вопросом наиважнейшим. И когда государство ставит задачу на импортозамещение во всех сферах – тема судостроения является одной из самых ключевых», - подчеркнул председатель комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Государственной думы РФ Александр Хинштейн, сообщает пресс-служба «Нефтефлота».

Фото: пресс-служба «Нефтефлота»