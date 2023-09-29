На вокзале Самары состоялось открытие нового зала ожидания для маломобильных пассажиров

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Сегодня на первом этаже железнодорожного вокзала Самара состоялось открытие нового зала ожидания для маломобильных пассажиров. В мероприятии приняли участие руководители Куйбышевской железной дороги и представители причастных региональных министерств.

Новое специализированное пространство представляет собой зал ожидания общей площадью порядка 50 кв.м., оснащенный всем необходимым для комфортного пребывания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В том числе, здесь установлены и размещены табло с расписанием и справочный видеотерминал, индукционное оборудование для слабослышащих пассажиров, пиктограммы и мнемосхема для слабовидящих, также предусмотрены специальные места для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках и санитарная комната.

Отметим, что для получения помощи маломобильным пассажирам необходимо оформить соответствующую заявку в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД» (8-800-775-00-00, звонок бесплатный). В соответствии с ней работники вокзала встретят пассажира на вокзале, сопроводят по основным функциональным зонам, окажут помощь при получении предоставляемых услуг, при посадке-высадке в поезд и перемещении багажа. Услуги данного сервиса предоставляются бесплатно, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД