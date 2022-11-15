На вокзалах КбшЖД прошли экоакции, приуроченные к Международному дню вторичной переработки

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Сегодня на крупных железнодорожных вокзалах волонтеры Куйбышевской магистрали провели экоакции, направленные на привлечение внимания общественности к решению проблем ограниченности ресурсов, борьбе с загрязнением окружающей среды, а также снижению стоимости готовой продукции за счёт вторичной переработки сырья.

Так, для посетителей вокзала Уфа был организован мастер-класс по изготовлению сувениров из пластиковых крышек. Все необходимые материалы были предоставлены на месте. При этом принять участие могли не только взрослые, но и маленькие пассажиры. На вокзалах Ульяновск, Набережные Челны и Нижнекамск волонтеры Куйбышевской магистрали провели экоквесты и викторины, посвященные вторичной переработке макулатуры, пластика и стекла. На вокзале Пенза была открыта передвижная выставка «Мусариум», а на вокзале Самара выставка детских поделок, посвященная правильному распределению мусора и его утилизации.

На полигоне Куйбышевской железной дороги работа в направлении природосбережения проводится постоянно, активизирована природоохранная деятельность на предприятиях, на вокзалах ежемесячно проводятся экологические ярмарки по сбору вторсырья. Так, за счёт организации раздельного сбора на КбшЖД в текущем году уже сдано более 60,8 тонн на переработку макулатуры, пластика и стекла, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД