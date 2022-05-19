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За январь – апрель 2022 года на КбшЖД отмечается рост перевозок ряда социально-значимых грузов.

Так, со станции магистрали отправлено порядка 93,1 тыс. тонн промтоваров, что на 7,2% больше, чем в январе-апреле 2021 года. Кроме того, погружено порядка 255,6 тыс. тонн продовольствия, что на 16,3 % выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Куйбышевская железная дорога предпринимает необходимые меры, чтобы удовлетворить спрос российских потребителей на социально-значимые товары и обеспечить их своевременную доставку.

Фото: КбшЖД