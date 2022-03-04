На КбшЖД поступил современный передвижной медицинский комплекс «РЖД-Медицина»

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В рамках инвестиционной программы на Куйбышевскую железную дорогу поступил современный автомобильный передвижной медицинский комплекс «РЖД-Медицина». В ближайшее время он отправится к предприятиям города Тольятти для проведения всех видов обязательных и профилактических медицинских осмотров, что позволит работникам пройти всех врачей без существенного отрыва от производственных процессов.

«Поликлиника на колёсах» состоит из двух модулей: 16-метрового полуприцепа с консультативно-диагностическим блоком (семь профильных кабинетов и лаборатория) и модуля с маммографом и флюорографом на базе КАМАЗ. Кроме этого, для транспортировки медицинского персонала используется микроавтобус. Приём ведут терапевт, невролог, хирург, оториноларинголог, офтальмолог, гинеколог, психиатр-нарколог, уролог, дерматовенеролог, врач УЗИ, рентгенолог. За день ПМК может принимать до 80 человек.

Мобильный комплекс «РЖД-Медицина» участвует в прививочных кампаниях, ПЦР-тестировании, позволяет своевременно выявлять нуждающихся в специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

Передвижной комплекс поставлен в рамках реализации направления развития производственной медицины и в целях приближения места проведения всех видов медицинских осмотров к предприятиям и отдаленным населенным пунктам.

Фото: пресс-служба КбшЖД