На форуме «Армия-2022» «Роскосмос» представил макет новой российской орбитальной станции

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Ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая входит в «Роскосмос», на форуме «Армия-2022» впервые 15 августа презентовала макет перспективной Российской орбитальной станции, пишут "Известия".

Как уточняется, на макете представлена станция сразу второго этапа. Он подразумевает, что на орбите могут находиться не только базовый, научно-энергетический, узловой и шлюзовой модули, но также и целевой. и производственный. Кроме того, предполагается наличие платформы обслуживания. На макете также показаны пристыкованный перспективный корабль «Орел», корабли «Союз» и «Прогресс».

Фото: Роскосмос/"Известия"