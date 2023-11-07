МТС отменяет плату за раздачу интернета на некоторых тарифах

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«В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика», — сказали РИА Новости в компании.

31 октября оператор МТС сообщил, что выступает против безлимитной раздачи мобильного интернета, потому что отмена ограничений приведёт к росту стоимости трафика для всех тарифов.

30 октября в Федеральной антимонопольной службе России заявили, что «МегаФон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах.

При этом МТС проинформировал ведомство об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов, пишет РТ.