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МТС объявила о глобальном ребрендинге

30 марта 2023 15:38
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У бренда МТС появляется новая архитектура, позиционирование, новый логотип и визуальный язык в целом.

МТС, цифровая экосистема, объявляет о глобальном ребрендинге. У бренда МТС появляется новая архитектура, позиционирование, новый логотип и визуальный язык в целом, а также уникальная айдентика для отдельных продуктов.

«МТС взяла курс на формирование цифровой экосистемы и начала активно запускать новые продукты с 2019 года. Два года назад началась активная трансформация компании в сторону ИТ, изменились многие процессы внутри: вырос штат ИТ-специалистов, расширились продуктовые команды, сократилась бюрократия, изменились корпоративные ценности.

Ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе, философии бренда и внутренней культуре. Мы поняли, что монолитный бренд больше не работает — не дает нужной гибкости и не решает всех задач разных сервисов.

Бизнесу стало тесно в существовавшем бренде. Поэтому в новой архитектуре бренд МТС трансформировался из монолитного в гибридный, была разработана система брендинга с множеством визуальных стилей внутри – для крупных бизнес-направлений и продуктов были созданы саббренды со своей яркой идентичностью и узнаваемым стилем, но с заметной преемственностью к материнскому бренду.

Нам важно было, чтобы люди увидели экосистему МТС разной, а у отдельных сервисов появилась возможность выглядеть органично в своей категории и строить свою коммуникацию с клиентом», — прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.

Теперь основа фирменного стиля МТС — это динамический и гибкий логотип, который вмещает в себя все продукты и становится фундаментом для визуальной системы, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов. Красный цвет МТС — главный узнаваемый элемент бренда — сохранился, но к нему добавились более разнообразные цветовые решения.

Бренд МТС сохранил свою энергию, эмоциональность и стремление к изменениям, но стал легче, эмпатичнее и современнее. Философия и лозунг МТС «Быть лучше каждый день» не изменились, наша задача – менять привычное и трансформировать повседневность, чтобы помогать людям находить новые решения, получать неожиданный опыт и менять обыденность.

В создании новой бренд-платформы МТС помогали агентства Signal (part of ONY) и BBDO MOSCOW. Над новым концептом айдентики с нами также работали два агентства — UtterDesign и ONY.

Процесс внедрения новой айдентики будет постепенным. Первыми поменяются цифровые продукты и интернет-сайты, вывески и оформление офисов и магазинов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет по мере износа старых конструкций, сообщает пресс-служба МТС в Поволжье.

 

Фото:   пресс-служба МТС в Поволжье

 

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