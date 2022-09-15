Минпромторг: АвтоВАЗ утвердил создание двух новых моделей Lada

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Совет директоров АО «АвтоВАЗ» утвердил создание двух новых моделей Lada — кроссовера на платформе Lada Vesta, а также отдельного семейства сегмента В на глобальной платформе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минпромторга.



«Совет директоров единогласно одобрил старт двух проектов новых моделей Lada, которые должны встать на конвейер в 2024–2025 годах», — сообщил глава Минпромторга и председатель совета директоров АО «АвтоВАЗ» Денис Мантуров.



По данным Минпромторга, при сохранении санкционных ограничений и проблем с поставками компонентов АвтоВАЗ во втором полугодии 2022 года планирует выпустить до 140 тыс. новых автомобилей, а в 2023 году — до 500 тыс.



«Мы также проводим большую работу по возвращению в комплектации наших машин привычных опций. В частности, Granta уже оснащаются подушками безопасности, кондиционером, мультимедийной системой. АвтоВАЗ в полной мере осознает свою ответственность по обеспечению страны доступными современными автомобилями, и вся наша команда прилагает максимум усилий для наращивания производства и развитию бренда Lada», — заключил Мантуров.



