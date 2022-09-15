Я нашел ошибку
Главные новости:
В ноябре 2020 года «Нефтефлот» заключил государственный контракт с ФКУ «Речводпуть» на строительство 8 промерных судов.
Дмитрий Азаров дал старт спуску на воду двух новых судов, построенных самарским заводом «Нефтефлот»
АвтоВАЗа утвердил создание нового кроссовера на платформе Lada Vesta и отдельного семейства автомобилей сегмента В.
Минпромторг: АвтоВАЗ утвердил создание двух новых моделей Lada
В новый пакет санкций вошли свыше 40 физических лиц и более 30 российских структур.
США ввели санкции против Кадырова
"Ребята выполнили свой воинский долг, остались верны присяге".
Елена Лапушкина вручила государственные  награды семьям героев, погибших в ходе спецоперации
Зкспозиция тесно связана с деятельностью Городского молодежного клуба, который известен как ГМК-62.
На площади Славы в Самаре открылась выставка фоторабот «Мы из Куйбышева»
Деловую программу трехдневного события открыла пленарная сессия «Роль инжиниринга в создании электронной аппаратуры и приборов».
В Тольятти проходит Самарский инжиниринговый форум - 2022
Сотрудники Госавтоинспекции разделили школьников на 3 команды: красные, желтые, зеленые, и выдали им маршрутные листы, для прохождения заданий.
В рощинской школе состоялось конкурсно-профилактическое мероприятие «Безопасный город»
Чтобы пройти процедуру без отрыва от работы была организована выездная вакцинация в мобильном фельдшерско-акушерском пункте.
Сотрудники продуктовых магазинов «Магнит» региона прошли вакцинацию в мобильном ФАПе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.78
-0.29
EUR 59.84
-1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников полиции
Самарцам в эколектории расскажут о грибах
В СОУНБ откроется Х Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Минпромторг: АвтоВАЗ утвердил создание двух новых моделей Lada

15 сентября 2022 20:35
73
АвтоВАЗа утвердил создание нового кроссовера на платформе Lada Vesta и отдельного семейства автомобилей сегмента В.

Совет директоров АО «АвтоВАЗ» утвердил создание двух новых моделей Lada — кроссовера на платформе Lada Vesta, а также отдельного семейства сегмента В на глобальной платформе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Совет директоров единогласно одобрил старт двух проектов новых моделей Lada, которые должны встать на конвейер в 2024–2025 годах», — сообщил глава Минпромторга и председатель совета директоров АО «АвтоВАЗ» Денис Мантуров.

По данным Минпромторга, при сохранении санкционных ограничений и проблем с поставками компонентов АвтоВАЗ во втором полугодии 2022 года планирует выпустить до 140 тыс. новых автомобилей, а в 2023 году — до 500 тыс.

«Мы также проводим большую работу по возвращению в комплектации наших машин привычных опций. В частности, Granta уже оснащаются подушками безопасности, кондиционером, мультимедийной системой. АвтоВАЗ в полной мере осознает свою ответственность по обеспечению страны доступными современными автомобилями, и вся наша команда прилагает максимум усилий для наращивания производства и развитию бренда Lada», — заключил Мантуров.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре на одном из зданий появится новый мурал
15 сентября 2022  13:45
В Самаре на одном из зданий появится новый мурал
309
Названы сроки перекрытия Московского шоссе в Самаре
15 сентября 2022  12:33
Названы сроки перекрытия Московского шоссе в Самаре
233
Министры молодежного правительства рассказали о своей работе старшим коллегам
15 сентября 2022  10:44
Министры молодежного правительства рассказали о своей работе старшим коллегам
209
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
14 сентября 2022  13:40
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
726
Дмитрий Азаров проверил ход работ по благоустройству парка «Молодежный» в Самаре
14 сентября 2022  11:57
Дмитрий Азаров проверил ход работ по благоустройству парка «Молодежный» в Самаре
394
Весь список