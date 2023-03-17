Мэрия Самары согласовала установку в городе первого в мире памятника кухонной газовой плите

Я нашел ошибку
Главные новости:
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.
Комментарии Германа Грефа журналистам по итогам заседания Наблюдательного совета Сбербанка 17 марта
Наблюдательный совет рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2022 года.
Состоялось заседание Наблюдательного совета ПАО Сбербанк
Возбуждено уголовное дело.
В селе Петровка Борского района мать систематически истязала свою дочь-подростка
Тракторист, управляя гусеничным экскаватором, опустил ковш экскаватора на дно разрабатываемого рва и задел им мужчину, находящегося в  зоне работы экскаватора.
В Самаре тракторист-машинист обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Кроме того, Сбер и правительство Самарской области займутся развитием тех видов туризма, которые для региона являются приоритетными.
Сбер и правительство Самарской области реализуют совместные проекты в сфере туризма
В Самаре ночью +1, +3°С, днем +1, +3°С.
18 марта в Самарской области облачно, местами дождь и мокрый снег
Заражение вирусным гепатитом С происходит парентеральным путём при употреблении наркотических и психотропных препаратов, а также половым путём при незащищённых контактах. Заражение вирусным гепатитом С происходит парентеральным путём при употреблении нарк
«Вирусный гепатит С — излечимое заболевание»: специалисты минздрава СО рассказали об успехах противовирусной терапии
Полностью ввести в эксплуатацию новый инфраструктурный объект специалисты планируют в мае-июне текущего года – досрочно.
В Самаре реконструируемый участок улицы Ново-Садовой досрочно введут в эксплуатацию
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.41
0.66
EUR 81.14
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
«Баскетбол 3х3»: в СК "Локомотив" проходит чемпионат и первенство СО по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Мэрия Самары согласовала установку в городе первого в мире памятника кухонной газовой плите

17 марта 2023 15:24
157
Предполагается, что памятник газовой плите будет установлен уже в 2023 году в самарском парке имени Юрия Гагарина.

Администрация Самары выпустила постановление, разрешающее установку скульптурной композиции, посвященной 75-летию начала массовой газификации города.

С инициативой создания такой скульптуры выступили ветераны газовой отрасли и коллектив Средневолжской газовой компании.  По итогам открытого конкурса идей, проведенного СВГК, было решено, что центром будущей композиции станет газовая плита как образ современного семейного очага нескольких поколений. Автором композиции выступит скульптор Карэн Саркисов, известный горожанам прежде всего как создатель памятника основателю Самары князю Григорию Засекину.

Первые газовые плиты появились в самарских квартирах в 1948 году. В последующие годы газовая плита сделала более комфортной жизнь миллионов людей.

Предполагается, что памятник газовой плите будет установлен уже в 2023 году в самарском парке имени Юрия Гагарина, сообщает пресс-служба СВГК.

 

Фото:   пресс-служба СВГК

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
16 марта 2023  13:51
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
518
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
440
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
16 марта 2023  10:20
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
452
Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
16 марта 2023  10:15
В Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
1664
Во встрече также принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
15 марта 2023  17:12
Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина обсудили меры по улучшению работы общественного транспорта в Самаре
609
Весь список