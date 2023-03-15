Маркетплейс Wildberries подтвердил, что несколько пунктов выдачи заказов закрыты в целях безопасности

87

Маркетплейс Wildberries подтвердил, в среду, 15 марта, что несколько пунктов выдачи заказов (ПВЗ) закрыты в целях безопасности, пишут "Известия".

По данным компании, из них вывозят товары в другие ПВЗ, о чем предупреждены покупатели. Мера коснулась тех владельцев ПВЗ, кто выбрал нецивилизованные формы диалога с интернет-магазином.

«Как мы вчера и предупреждали — с «партнерами», которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности», — цитирует сообщение Wildberries «РИА Новости».

Из закрытых пунктов вывозят товары, принадлежащие компании и продавцам-предпринимателям.

Ранее, 14 марта, появилась информация, что владельцы пунктов выдачи заказов пытались пройти в главный офис компании, а также намерены в среду объявить забастовку и не выйти на работу. Сообщалось, что владельцы ПВЗ недовольны тем, что штрафы за брак и утерянные товары списываются с них.

В Wildberries в то же время подчеркнули, что ПВЗ продолжают работу и информация о начале забастовок в ПВЗ не соответствует действительности.