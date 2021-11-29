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LADA GRANTA - 10 лет на конвейере

29 ноября 2021 10:33
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LADA GRANTA - 10 лет на конвейере

29 ноября 2011 года началось производство LADA Granta – автомобиля, который является самым доступным и продаваемым в России.

LADA Granta создавалась как бюджетная модель – она и сегодня остается самым доступным новым автомобилем на рынке России. При этом проект во многом стал передовым для российской автомобильной индустрии. Первые партии LADA Granta продавались по предварительным интернет-заказам. В шасси автомобиля использованы технологии, ранее отработанные на моделях LADA Sport, в частности, это отрицательный развал задних колес, что повышает управляемость. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащался подушкой безопасности водителя. Именно LADA Granta стала первой массовой российской моделью с автоматической коробкой передач.

За 10 лет выпущено более миллиона LADA Granta. Помимо производственной площадки АВТОВАЗа в Тольятти, сборка автомобилей была организована в Египте, Казахстане, Узбекистане. LADA Granta становилась бестселлером российского рынка по итогам 2013, 2014, 2015, 2019 и 2020 годов. Вторую строку рейтинга Granta занимала в 2012, 2016, 2017, 2018 годах. Лидирует Granta и по итогам 10 месяцев 2021 года.

Сегодня LADA Granta представлена 6 модификациями: седан, лифтбек, универсал, хэтчбек, универсал Cross, седан Drive Active. На автомобилях применяются три варианта 1,6-литрового мотора LADA.  8-клапанный (90 л.с.) агрегатируется с МКП, 16-клапанный (98 л.с.) сочетается с 4-ступенчатым «автоматом», а 16-клапанный (106 л.с.) используется совместно с МКП или автоматизированной механической трансмиссией. На базе LADA Granta выпускается ряд специальных автомобилей: учебный (с дополнительным комплектом педалей для инструктора), автомобиль с ручным управлением для водителей с ограниченными возможностями, коммерческие модели полурамной компоновки грузоподъемностью до 915 кг.

Теги: Автоваз

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