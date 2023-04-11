Куйбышевская железная дорога приглашает всех желающих трудоустроиться на ежегодной «Ярмарке вакансий»

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14 апреля 2023 года с 13:00 до 15:00 Куйбышевская железная дорога представит вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Презентационно-выставочное мероприятие пройдет одновременно на двух площадках: в региональном центре «Мой бизнес» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) и в торговом комплексе «Амбар» (г. Самара, Южное шоссе, 5). Работа информационной площадки будет организована при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.

Приглашаются все желающие.

Посетители ярмарки вакансий узнают от представителей кадрового блока Куйбышевской железной дороги о возможностях трудоустройства в подразделения ОАО «РЖД», получат разъяснения о квалификационных требованиях к соискателям, условиях производственной деятельности, размере заработной платы и предоставляемых социальных гарантиях.

Отметим, что в числе наиболее востребованных специальностей в настоящее время находятся монтер пути, сигналист, осмотрщик-ремонтник вагонов, помощники машиниста тепловоза и электровоза, электромеханик сигнализации, централизации и блокировки, электромонтеры, плотник, водитель автомобиля.

Информацию о трудоустройстве на Куйбышевской железной дороге можно получить по телефонам: 8(800)444-44-10 (единый номер по вопросу вакансий) и 8(937)650-33-49 (отдел по подбору персонала КбшЖД).

Фото: пресс-служба КбшЖД