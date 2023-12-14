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"Кружева жизни" от самарского Росреестра

14 декабря 2023 14:13
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«Кружева жизни» - так ласково называют маскировочные сети неравнодушные люди, которые собираются в Самаре в мастерских волонтерского сообщества «Самара для фронта».

«Кружева жизни» - так ласково называют маскировочные сети неравнодушные люди, которые собираются в Самаре в мастерских волонтерского сообщества «Самара для фронта» и создают защиту для наших героев. В конце декабря готовится к отправке новая партия сетей и гуманитарного груза, собранного сотрудниками самарского Росреестра. Банки для свечей длительного горения, теплые носки, чай и много другое в ближайшее время будет отправлено на фронт нашим ребятам.

Объем работы и терпение волонтеров поражают. Здесь нет равнодушных - все проникаются позитивной атмосферой «от сердца к сердцу». Каждое движение рук – не просто техника, а работа души, стремление помочь нашим бойцам и общее желание скорейшего мира.

«Наши сотрудники не в первый раз отправляют гуманитарные грузы на фронт, - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Суздальцева, - Хочется пожелать, чтобы сплетенные «кружева жизни», защитили бойцов на фронте, чтобы они скорее вернулись домой живые и здоровые, и скорее наступил мир во всем Мире!», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

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