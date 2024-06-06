Компьютерные игры для незрячих детей: билайн представил новый раздел курса цифровой грамотности

Я нашел ошибку
Главные новости:
Декорации и костюмы помогают вникнуть в исторический контекст, в характер персонажей и просто получить эстетическое удовольствие.
На сцене САТОБ впервые в Самаре состоится театрализованный показ костюмов «Гофман-дефиле»
Ранее в нескольких регионах произошли инциденты при досмотре школьников перед единым государственным экзаменом.
Рособрнадзор: родительским комитетам могут позволить следить за досмотром на ЕГЭ
Как одна из важных задач была отмечена разработка совместных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в СО.
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение в сфере здравоохранения с ОАО "Российские железные дороги"
Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura.
ФРП в рамках ПМЭФ профинансировал проекты компании «АВТОВАЗ» на 7 млрд рублей
Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в большой культурно-просветительской программе, посвященной юбилею гения русской словесности.
Росреестр СО: «К нему не зарастет народная тропа…»
Важным фактором развития инновационных проектов является возможность тесного взаимодействия компаний-резидентов с другими резидентами и индустриальными партнёрами.
«Жигулёвская долина»: бизнес встреча ИСП с резидентами
Главная цель такого занятия – это закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на улице, вблизи дороги и в общественном транспорте.
Сотрудники Сызранской Госавтоинспекции с дошкольниками провели профилактическое мероприятие «Светофор наш лучший друг»
7 июня в Самарской области кратковременный дождь, местами гроза, ливень, град, до  +30°С.
7 июня в Самаре ночью до +20°С, днем до +28°С
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.74
-0.02
EUR 96.44
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Росреестр СО: «К нему не зарастет народная тропа…»
6 июня пройдет специальная серия кинопоказов в Сквере Эльдара Рязанова в Самаре
8 июня самарцев приглашают в Исторический парк на творческий мастер-класс «Цветы солнца»»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Компьютерные игры для незрячих детей: билайн представил новый раздел курса цифровой грамотности

6 июня 2024 12:18
164
Компьютерные игры для незрячих детей: билайн представил новый раздел курса цифровой грамотности

Почти 7 тыс. незрячих детей и подростков из разных регионов России, в том числе и из Самарской области, прошли курсы цифровой грамотности на платформе https://beelineforkids.ru, созданной билайн во взаимодействии с инклюзивным проектом Everland и «Альянсом по защите детей в цифровой среде».

Всего за год существования платформы материалами курсов воспользовались более 12 тыс. человек, из них 944 получили персональную консультацию кураторов.

Цифровые технологии, представленные на платформе, помогают повысить качество жизни и самостоятельность незрячих пользователей: безопасно передвигаться в городской среде, общаться в соцсетях, совершать покупки, контролировать финансы – для всех этих задач незрячие эксперты разработали пошаговое руководство. Отдельными важными направлениями обучения стали обзоры наиболее подходящих с точки зрения доступности смартфонов на базе ОС Android, устройств с клавиатурой Брайля, а также доступных для незрячих пользователей музыкальных сервисов. 

В День защиты детей 1 июня 2024 года на платформе появился обзор компьютерных игр для незрячих детей и подростков, подготовленный незрячими экспертами инклюзивного проекта Everland.

В обзоре представлены лучшие игры для незрячих пользователей в различных игровых жанрах: стратегии, квесты, симуляторы. Материалы сопровождаются короткими роликами, иллюстрирующими то, как устроен игровой процесс.

С подробными результатами обзора можно познакомиться на сайте курса.

«Мы хотим, чтобы дети с инвалидностью имели возможность не только полноценно учиться и развиваться в нашем цифровом мире, но и играть в компьютерные и мобильные игры, общаться со сверстниками и быть полностью интегрированными в повседневную жизнь, без каких-либо барьеров среды и стереотипов со стороны общества», - прокомментировала вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию билайн Софья Иванова.

«С помощью нового курса и обзора мы надеемся привлечь внимание разработчиков игр к проблеме и мотивировать их создавать доступный контент, который будет способствовать развитию важных навыков у детей и подростков с инвалидностью по зрению», - сообщила основатель платформы Everland Елена Мартынова.

Напомним, что билайн и Everland также являются амбассадорами проекта “Открыто для всех” и совместно развивают комплексные решения, направленные на повышение качества жизни людей с инвалидностью.

Картинка пресс-служба билайн

В центре внимания
Как одна из важных задач была отмечена разработка совместных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в СО.
6 июня 2024  16:27
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение в сфере здравоохранения с ОАО "Российские железные дороги"
76
Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura.
6 июня 2024  16:19
ФРП в рамках ПМЭФ профинансировал проекты компании «АВТОВАЗ» на 7 млрд рублей
68
Врио губернатора Самарской области подписал соглашение о строительстве причала и модернизации маслозавода
6 июня 2024  13:39
Врио губернатора Самарской области подписал соглашение о строительстве причала и модернизации маслозавода
170
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
6 июня 2024  11:52
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
199
Обсуждались также перспективы развития сотрудничества по различным направлениям.
5 июня 2024  21:46
Вячеслав Федорищев и Татьяна Бакальчук обсудили вопросы запуска в Самарской области логистического центра Wildberries
1122
Весь список