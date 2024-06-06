Компьютерные игры для незрячих детей: билайн представил новый раздел курса цифровой грамотности

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Почти 7 тыс. незрячих детей и подростков из разных регионов России, в том числе и из Самарской области, прошли курсы цифровой грамотности на платформе https://beelineforkids.ru , созданной билайн во взаимодействии с инклюзивным проектом Everland и «Альянсом по защите детей в цифровой среде».

Всего за год существования платформы материалами курсов воспользовались более 12 тыс. человек, из них 944 получили персональную консультацию кураторов.

Цифровые технологии, представленные на платформе, помогают повысить качество жизни и самостоятельность незрячих пользователей: безопасно передвигаться в городской среде, общаться в соцсетях, совершать покупки, контролировать финансы – для всех этих задач незрячие эксперты разработали пошаговое руководство. Отдельными важными направлениями обучения стали обзоры наиболее подходящих с точки зрения доступности смартфонов на базе ОС Android, устройств с клавиатурой Брайля, а также доступных для незрячих пользователей музыкальных сервисов.

В День защиты детей 1 июня 2024 года на платформе появился обзор компьютерных игр для незрячих детей и подростков, подготовленный незрячими экспертами инклюзивного проекта Everland.

В обзоре представлены лучшие игры для незрячих пользователей в различных игровых жанрах: стратегии, квесты, симуляторы. Материалы сопровождаются короткими роликами, иллюстрирующими то, как устроен игровой процесс.

С подробными результатами обзора можно познакомиться на сайте курса .

«Мы хотим, чтобы дети с инвалидностью имели возможность не только полноценно учиться и развиваться в нашем цифровом мире, но и играть в компьютерные и мобильные игры, общаться со сверстниками и быть полностью интегрированными в повседневную жизнь, без каких-либо барьеров среды и стереотипов со стороны общества», - прокомментировала вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию билайн Софья Иванова.

«С помощью нового курса и обзора мы надеемся привлечь внимание разработчиков игр к проблеме и мотивировать их создавать доступный контент, который будет способствовать развитию важных навыков у детей и подростков с инвалидностью по зрению», - сообщила основатель платформы Everland Елена Мартынова.

Напомним, что билайн и Everland также являются амбассадорами проекта “Открыто для всех” и совместно развивают комплексные решения, направленные на повышение качества жизни людей с инвалидностью.

Картинка пресс-служба билайн