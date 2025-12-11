Я нашел ошибку
Главные новости:
Ярмарка у дома культуры «Октябрь» в поселке Мехзавод завершила свою работу полностью.
Сельскохозяйственная ярмарка у музея Алабина продолжает торговлю в круглогодичных павильонах
В результате столкновения водитель одного из грузовиков получил травмы ног и оказался зажат в кабине аварийного автомобиля.
В Волжском районе на месте ДТП с тремя грузовиками работали 5 спасателей
С проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
«Горячая линия» о нарушениях в выплате зарплаты работает в Самаре
Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
12 декабря в регионе ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица
Самарские полицейские ведут активную работу по профилактике травматизма среди детей и подростков, а также по патриотическому воспитанию молодежи.
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
В Арт-парке установили современный светодиодный экран на главной сцене, музыкальные колонки вдоль, а также оборудование бесплатных зарядных станций с доступом к Wi-Fi.
В Парке культуры и отдыха Отрадного открыли арт-парк «Прикосновение»
В новых зданиях будет установлено необходимое оборудование: электрокардиографы, дефибрилляторы и другая техника.
В трёх поселках Большечерниговского района возводят новые ФАПы
Соревнования посвященные памяти тренера- основоположника дзюдо и самбо в Сызрани Александра Викторовича Жигулева.
477 дзюдоистов стали участниками «Кубка Феникса» в Сызрани
Компания «ДСК-Штамп» обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ

202
Компания «ДСК-Штамп» обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ

Компания «ДСК-Штамп» изготовила и  передала в Обитель Милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского четыре инвалидных кресла повышенной комфортности для людей с ограниченными возможностями. Эта передача стала частью социального проекта, инициированного губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Напомним, что по поручению главы региона Министерством промышленности и торговли Самарской области была организована работа с ООО «ДСК-Штамп» по изготовлению таких кресел для Обители. В сентябре опытный образец был изготовлен и передан в Обитель. После передачи первого образца специалисты компании провели его всесторонние испытания и внесли необходимые улучшения в конструкцию.

Новые  переданные в Обитель кресла являются уже доработанными моделями.

«Особое внимание было уделено запросам заказчика, что позволило значительно повысить комфорт пользователей. В обновлённой модели реализованы регулировки спинки, сидений и подлокотников, а также возможность перемещения человека в лежачем положении», – прокомментировал исполнительный директор ООО «ДСК-Штамп» Денис Кулько.

Финансирование проекта обеспечил благотворительный фонд, действующий на средства промышленных предприятий. Всего таких кресел до конца года будет изготовлено 10.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил: «Этот проект – яркий пример не только импортозамещения, но и эффективного взаимодействия власти и бизнеса, направленного на решение острых социальных задач и поддержку тех, кто нуждается в помощи больше всего».

Справочная информация:

АО «ДСК-Штамп» – одно из ключевых предприятий холдинга «ДСК Групп», одного из крупнейших региональных производителей автомобильных компонентов. Специализируется на штамповке и сварке металлоконструкций.

Фото: пресс-служба Минпромторга Самарской области.

Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
3
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
567
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
498
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
484
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
570
