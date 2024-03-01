Команда ОДК-Кузнецов успешно выступила в четвертьфинале соревнований «Кибердром.2024»

170

Представители самарского предприятия ОДК-Кузнецов Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) успешно выступили в четвертьфинале VI всероссийских соревнований «Кибердром.2024». Они набрали 2440 баллов за выполнение задач по управлению беспилотными летательными аппаратами и наземными роботизированными системами.

Бронзовый призер «Кибердром.2023» - команда ОДК-Кузнецов вновь борется за победу во всероссийских соревнованиях по управлению беспилотниками. В этом году в команду вошли инженеры-конструкторы опытно-конструкторского бюро – студенты первого курса Самарского университета проекта «Крылья РостехаРостеха», учащиеся Самарского центра для одаренных детей и студенты Самарского техникума им. Д.И. Козлова.

Под руководством преподавателя техникума Николая Самсонова ребята прошли специальное обучение, теоретический и практический комплексные экзамены, завоевав право представлять Самарскую область в ¼ финала «Кибердрома.2024».

«Второй год подряд ОДК-Кузнецов формирует и поддерживает команду для участия в «Кибердроме» из нашей самой перспективной творческой, технически одаренной молодежи. Кадровая стратегия ОДК-Кузнецов базируется, в том числе, на «выращивании» специалистов для предприятия со школьной скамьи. Интерес к инженерному делу возникает в детстве, и мы стремимся, чтобы ребята, получившие уникальные знания, учились и работали у нас», - отметил управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев.

Спецификой четвертьфинальных соревнований стала удаленность площадки с техникой и трассами, которая находится в московском индустриальном парке «Руднево». Команды управляют беспилотными аппаратами в онлайн режиме из регионов.

Четвертьфинал состоял из двух раундов, в ходе которых команды в отведенное время выполняют задания по транспортировке условного груза из стартовой точки в точку назначения беспилотными воздушными судами (БВС) и наземными роботизированными системами (РТС). При этом 8 участников команды были разбиты по парам, в каждой из которых оператор и штурман выполняли свои задачи.

Команда ОДК-Кузнецов выполнила задачу блестяще, набрав суммарно 2440 баллов, на порядок опередив соперников. По словам участников команды, несмотря на довольно сложные задания и волнение, уровень подготовки и командной работы позволили пройти этап без особых сложностей.

В январе этого года команда ОДК-Кузнецов в числе 127 команд из 85 регионов России приняла участие в федеральном проекте обучения конструированию и управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими средствами «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром».

В рамках ¼ финала 60 команд демонстрируют навыки управления беспилотными воздушными судами и роботизированными системами для выполнения транспортно-логистических задач, сообщает пресс-служба ПАО «ОДК-Кузнецов».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ОДК-Кузнецов»