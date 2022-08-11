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Китайская компания Xiaomi представила в Пекине своего первого человекоподобного робота

11 августа 2022 22:11
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Представители Xiaomi отметили, что они планируют и дальше создавать роботов, активно развивая это направление.

Китайская компания Xiaomi представила в Пекине своего первого человекоподобного робота-гуманоида CyberOne. Параметры устройства максимально приближены к человеческим: рост составляет 177 см, а вес — 52 кг. Робот обладает размахом рук 168 см и передвигается со скоростью 3,6 км/ч, сообщает РБК.

Механизм CyberOne снабжен множеством сенсоров, которые позволяют роботу ориентироваться в пространстве, распознавать людей и разговаривать с ними на различные темы. Гуманоид также способен самостоятельно ходить на двух ногах, переносить небольшие предметы и понимать настроение человека благодаря умению распознавать 45 основных эмоций. На презентации CyberOne продемонстрировал свои навыки — он подарил цветок главе Xiaomi Лэй Цзюню, а также показал ему одну из основных стоек кунг-фу и сделал селфи с руководителем компании.

Представители Xiaomi отметили, что они планируют и дальше создавать роботов, активно развивая это направление. Компания не планирует выводить CyberOne на рынок — устройство будут использовать в качестве исследовательской платформы.

 

Фото:   Xiaomi/РБК

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