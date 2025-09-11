Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
12 сентября в регионе без осадков, до +18°С
Это значимое событие соберет представителей российской и зарубежной культурной среды, деятелей искусства, бизнес-сообщества и органов власти.
Делегация региона принимает участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур
13 сентября в Самаре состоится Чемпионат Самарской области по дуатлону.
В Самаре перекроют участки нескольких улиц в районе стадиона «Самара Арена»
В число призеров вошли 12 спортсменов из Самарской области.
Сборная России успешно выступила на чемпионате и первенстве мира по пляжному теннису
В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по прыжкам на батуте
Планируется запустить авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Красноярском, Уфой, Казанью и Новосибирском.
Минтранс: аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил работу
Победители второго этапа получили право участвовать в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, объединяющем лучших сотрудников спецподразделений ФСИН со всей страны.
В Самарской области завершился второй этап конкурса профмастерства спецподразделений ФСИН России 
После столкновения автомобилей медицинская помощь потребовалась одному из водителей.
В Самаре на пересечении улиц Молодогвардейской и Первомайской столкнулись две иномарки
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
КбшЖД: укрепляем сотрудничество с Китаем

11 сентября 2025 17:45
122
Сотрудники КбшЖД приняли участие во встрече с представителями посольства КНР в РФ, проходившей в Торгово-промышленной палате СО.

Сотрудники Куйбышевской железной дороги приняли участие во встрече с представителями посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации, проходившей в Торгово-промышленной палате Самарской области.

Участники обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества и представили логистические возможности Куйбышевской железной дороги.

Отметим, что с Куйбышевской железной дороги на экспорт за 8 месяцев текущего года было отправлено более 11,2 млн тонн, в том числе в Китай было отправлено 2,2 млн. тонн грузов различной номенклатуры (1,9 за тот же период прошлого года), сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
247
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
396
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
1053
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
447
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
290
