КбшЖД: укрепляем сотрудничество с Китаем

122

Сотрудники Куйбышевской железной дороги приняли участие во встрече с представителями посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации, проходившей в Торгово-промышленной палате Самарской области.

Участники обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества и представили логистические возможности Куйбышевской железной дороги.

Отметим, что с Куйбышевской железной дороги на экспорт за 8 месяцев текущего года было отправлено более 11,2 млн тонн, в том числе в Китай было отправлено 2,2 млн. тонн грузов различной номенклатуры (1,9 за тот же период прошлого года), сообщает пресс-служба КбшЖД.