КбшЖД присоединится к экологической акции «Час Земли»

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26 марта с 20:30 по 21:30 по местному времени на Куйбышевской магистрали в рамках акции «Час Земли» железнодорожные вокзалы и производственные здания отключат архитектурно-художественную подсветку и дополнительное освещение. Основное освещение, обеспечивающее бесперебойную работу этих объектов, будет функционировать.

Железнодорожный транспорт – один из самых экологически чистых видов транспорта, при этом ОАО «РЖД» постоянно расширяет использование ресурсосберегающих технологий: устанавливаются современные системы очистки сточных вод, светодиодное освещение, солнечные батареи, контейнеры для раздельного сбора мусора. Внедряемые технологии позволяют экономить природные ресурсы и сокращать негативное влияние на окружающую среду.

В рамках реализации мероприятий по природоохранной деятельности на КбшЖД в 2021 году выбросы парниковых газов в атмосферу снизились на 32% по сравнению с показателями 2020 года. Также сократились выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников на 11,2% и от стационарных источников на 3,4%.