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КбшЖД подвела итоги пассажирских перевозок за период новогодних праздников

10 января 2024 16:22
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Наибольшее количество поездок зафиксировано в направлении Москвы и в пределах региона обслуживания.

В дни новогодних праздников с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года со станций Куйбышевской железной дороги в путешествие отправилось более 260  тыс. пассажиров (+7,9% к аналогичному периоду прошлого года). Наибольшее количество поездок зафиксировано в направлении Москвы и в пределах региона обслуживания.

Самый высокий пассажиропоток пришелся на 30 декабря 2023 года и 7 января 2024 года. В предпраздничные дни 30 и 31 декабря в путешествие отправилось около 65 тыс. человек, из них 25 тыс. человек встретили новый год в пути.

Для удовлетворения высокого спроса на перевозки в новогодний период было назначено 12 дополнительных поездов, которые совершили 118 рейсов: Самара –

Москва, Самара – Москва – Уфа, Саранск – Москва, Пенза – Москва, Самара – Адлер/Имеретинский курорт, Ульяновск – Москва, Уфа – Москва (через Самару), Уфа – Москва (через Ульяновск) и т.д.

Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников было организовано курсирование тематических поездов по маршрутам из Самары в Нижний Новгород, Ярославль и Москву.

Специальные туристические рейсы были организованы и пассажирскими пригородными компаниями. К примеру, с начала 2024 года только пригородным поездом «Легенда Урала» в Башкирии было перевезено более 5 тыс. человек, что на 70% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД

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