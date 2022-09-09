КбшЖД: 11 сентября на Некрасовском спуске будет работать площадка «Детская безопасность на железной дороге»

184

11 сентября в рамках празднования Дня города на первой очереди Набережной (Некрасовский спуск, 1) будет работать информационно-развлекательная площадка «Детская безопасность на железной дороге».

Для гостей праздника железнодорожники и детский творческий коллектив подготовили специальное театрализованное представление на железнодорожную тематику. В занимательной форме юные артисты и герои в ростовых костюмах расскажут детям и взрослым о том, как вести себя в поездах, на вокзалах и платформах, а также прочитают стихи о железной дороге. Юных горожан ждут конкурсы, викторины, сладкие призы и подарки.

Как показывает практика, такая игровая форма подачи правил безопасности доступна и понятна для детей.

Площадка «Детская безопасность на железной дороге» будет работать на первой очереди Набережной (Некрасовский спуск, 1) с 14:00 до 19:00 (время местное) 11 сентября, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД