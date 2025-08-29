Я нашел ошибку
На мероприятии вниманию главы региона свои разработки представили семь студентов, которые проходили стажировку в областных ведомствах.
Вячеслав Федорищев встретился со студентами - участниками программы стажировок в облправительстве
Летом 2025 года вуз встретил 198 участников – 108 ребят из ДНР, а также 90 победителей конкурсного отбора «Движения Первых» из 20 регионов страны.
В Самарской области  завершился четвертый сезон «Университетских смен» на базе Университета сервиса
Телебашня в Самаре поздравит школьников с началом нового учебного года
Ученые, футурологи и фантасты Самарской области приглашаются на II Международный симпозиум "Создавая будущее"
Каждый третий опрошенный клиент Билайна считает Телеграм удобной платформой для ведения блога
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
Благодаря государственной поддержке самарские сельхозтоваропроизводители обучают необходимых специалистов
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Каждый третий опрошенный клиент Билайна считает Телеграм удобной платформой для ведения блога

29 августа 2025 13:50
89
Erid 2VSb5whuVS9

Почти треть респондентов (29%) опроса считает, что мессенджер Телеграм (16+) отлично подходит для ведения личного канала. Более половины опрошенных (56%) подтвердили, что на личные блоги в мессенджере есть спрос: им площадка кажется подходящей для чтения новостных и тематических каналов. Эта информация была получена с помощью сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы» Билайна. Ей оператор поделился ко Дню Блога, который отмечается 31 августа.

Популярность мессенджера у разных поколений подтверждает также анализ обезличенных данных абонентов Билайн. В выходной день клиенты оператора проводят в Телеграм примерно 74 тысячи часов, а в рабочий еще больше – 78 тысяч часов. Причем чем моложе пользователи, тем больше времени они тратят на мессенджер.

Значительно упрощает ведение блога в Телеграм платформа «план б.», которую запустил оператор. Так, в ней доступны популярные инструменты для генерации текстов, картинок, музыки и видео**, которые помогут разнообразить и улучшить контент.

Кроме того, «план б.» компенсирует подписку Телеграм Премиум, открывающую дополнительные возможности владельцам каналов. Среди них, например, – загрузка более тяжелых файлов, публикация длинных постов и смена внешнего вида канала. Все сервисы собраны в мини-приложении внутри мессенджера.

* Исследование проведено среди абонентов Билайн, выразивших согласие на участие в опросе. Общее количество респондентов – 309 человек, мужчины и женщины (48% и 52% соответственно). Сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» 12+.

** В тарифный план включен бесплатный доступ к ряду популярных нейросетей. Количество запросов ограничено.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru 

Фото freepik.com

Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
115
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
688
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар.
28 августа 2025  16:25
397
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
1746
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
643
