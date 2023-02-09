Иван Сафронов уволен с должности советника главы «Роскосмоса»

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Иван Сафронов уволен с должности советника гендиректора «Роскосмоса» в связи с приговором суда. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в госкорпорации, пишут "Известия".

«В соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, Иван Сафронов уволен по п. 4 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ, то есть в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы», — сказали ТАСС в «Роскосмосе».

Там уточнили, что Сафронов продолжал числиться сотрудником госкорпорации с момента его задержания, но зарплату уже не получал.

Фото: pxhere.com