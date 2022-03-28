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Итоги: «ОДК-Кузнецов» в 2021 году выполнил все контрактные обязательства и нарастил выручку на четверть
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Итоги: «ОДК-Кузнецов» в 2021 году выполнил все контрактные обязательства и нарастил выручку на четверть

28 марта 2022 14:08
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Введены в эксплуатацию крупные промышленные объекты, возводятся новые производственные корпуса и здание ОКБ в поселке Управленческий.   

Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха «ОДК-Кузнецов» нарастило выручку на четверть, выполнив в 2021 году все контрактные обязательства перед заказчиками – Министерством обороны РФ, «Туполевым», Газпромом и Роскосмосом. Введены в эксплуатацию крупные промышленные объекты, возводятся новые производственные корпуса и здание ОКБ в поселке Управленческий.   

ПАО «ОДК-Кузнецов» в 2021 году нарастило выручку на 24%. Она составила 19,2 млрд рублей против 15,27 млрд годом ранее. Выручка предприятия формируется за счет 3 ключевых направлений деятельности: производство, ремонт и сервисное обслуживание газотурбинных двигателей, производство ракетных двигателей и опытно-конструкторские работы. В течение последних двух лет меняется удельный вес этих направлений в структуре выручки. 

«Рост объемов производства и продаж связан с увеличением выпуска новых двигателей НК-32 серии 02, отгрузка которых начата в 2020 году, а также с наращиванием хода опытно-конструкторских работ и деятельности в интересах ПАО «Газпром». В 2021 году существенно увеличился портфель заказов предприятия, заключены новые долгосрочные контракты, которые по ряду направлений обеспечивают загрузку наших производственных мощностей с учетом вновь вводимых цехов на период до 2027 года. В течение 2021 года предприятие в установленные сроки выполнило все контрактные обязательства перед своими заказчиками, успешно и по графику идет комплекс опытно-конструкторских работ, направленных на формирование научно-технического задела и создание новых образцов газотурбинных двигателей. Рост производственных показателей и ввод новых активов сопровождается значительным увеличением эффективности предприятия, в частности рост производительности труда за 2021 год составил более 20%», – сообщил управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Ракетные двигатели «ОДК-Кузнецов» обеспечили 22 запуска космических ракет-носителей типа «Союз» с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру (Гвианский космический центр) в 2021 году. В ходе 21 пуска на I и II ступенях отработали двигатели РД-107А/108А, а в одном случае (при запуске РН «Союз-2.1в») – двигатель НК-33А. Эти ракеты-носители выводили на орбиту космические аппараты Роскосмоса (в том числе, грузы и экспедиции на МКС), Минобороны России, спутники коммерческого назначения. 

В полном объеме выполнены обязательства перед ПАО «Газпром» по ремонту и поставке новых двигателей. Стабильно растет портфель заказов по двигателям наземного применения при увеличении выручки и росте показателей надежности двигателей, находящихся в эксплуатации.  

Увеличение заказов на газотурбинные двигатели «НК» и развитие конструкторского направления сопровождается значительными инвестициями в производство. В общей сложности площадь строительства и реконструкции составляет 126 тысяч квадратных метров, на предприятие поставлено 356 единиц высокоточного оборудования. 

 

В 2021 году начала работать новая система хранения и подачи топлива для испытательной базы предприятия, после реконструкции в обновленном виде заработало инструментальное производство – высокотехнологичное оборудование на 30% сократит время изготовления оснастки и инструмента. На участке оборудовано 58 рабочих мест. Площадь реконструкции более 5,5 тыс. кв. м. 

В конце 2021 года открыто новое производство компрессоров газотурбинных двигателей. Инвестиции в реализацию высокотехнологичного проекта составили 4,8 млрд рублей, в корпусе площадью 16,5 тыс. кв. м сконцентрирована вся цепочка изготовления деталей компрессора. Новые производственные мощности увеличат пропускную способность предприятия вдвое. Комплекс войдет в состав центра специализации «Компрессор и турбина», который создается на предприятии, и обеспечит полный технологический цикл изготовления компрессоров и всех требуемых для их производства компонентов – роторов, статоров и других, всего порядка 1000 различных наименований изделий.

Знаковым событием 2021 года стало начало строительства Центра конструкторских разработок и научных исследований. По словам генерального конструктора «ОДК-Кузнецов» Павла Чупина, новый центр позволит создать современную научно-исследовательскую базу, привлечь молодых специалистов, дать качественный виток развитию опытного производства. В здании ОКБ будут организованы рабочие места для 500 инженеров-конструкторов, ведущих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию современных двигателей для авиации, космоса и энергетики. В настоящее время возведены внешние стены объекта. Конструкторы предприятия должны приступить к работе в новом помещении в конце текущего года. 

Темпы развития самарского предприятия ОДК требуют привлечения специалистов высокого уровня, одним из решений для привлечения кадров стало создание целевых групп в профильных вузах. В 2021 году состоялся первый набор в проект «Крылья Ростеха». Перспективные студенты, прошедшие строгий отбор, обучаются по усиленной программе в Самарском университете, получают мотивационные выплаты от предприятия, с первого курса трудоустроены на завод. В 2022 году количество специальных программ целевого обучения будет расширено, к проекту присоединился Самарский государственный технический университет, а количество мест в группу «Крылья Ростеха» удвоено.   

 

Фото:      «ОДК-Кузнецов»

 

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