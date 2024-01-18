Иоганесфельд, Несмеяновка и Сестры – билайн запустил LTE в 90 селах области

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Мобильный оператор билайн запустил связь четвертого поколения в 90 небольших селах, деревнях и поселках Самарской области. В большинстве из них живет менее 500 человек.

Скоростной интернет от билайна появился в следующих населенных пунктах: Алексеевский район – Антоновка, Гавриловский, Дальний, Калашиновка, Корнеевка, Ленинградский, Летниково, Несмеяновка, Новотроевка, Осиповка, Павловка, Первокоммунарский, Седыши, Славинка, Субботинский, Шариповка; Безенчукский район – Дружба, Иоганесфельд, Новомихайловка, Троицкое и др. Полный список можно посмотреть на портале билайн now .

Теперь жителям этих сел и деревень стали доступны многочисленные цифровые сервисы на базе сети оператора: видеозвонки с близкими, просмотр видео и прослушивание музыки онлайн, комфортный поиск информации в интернете, просмотр социальных сетей, работа с Госуслугами, мобильными банками и др.

Базовые станции в данных населенных пунктах установлены благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуют Минцифры России и ПАО «Ростелеком». В рамках проекта уделяется внимание именно небольшим селам, посёлкам и деревням. Как правило, территориальная удаленность, географические особенности, убывающее население, отсутствие наземного канала связи осложняют возможность развития мобильной связи и для достижения результатов требуется объединение усилий операторов и правительства. Благодаря программе УЦН такие населенные пункты получают стабильный мобильный интернет наравне с более крупными соседями.

«Сегодня мобильная связь и интернет стали одними из базовых условий для комфортной жизни. Поэтому мы постоянно работаем над расширением нашего покрытия в области и стараемся приходить даже в отдаленные села и деревни, чтобы каждый житель мог в полной мере пользоваться цифровыми сервисами. Конечно, строительство сети в таких труднодоступных местах – дело непростое, требующее от оператора много затрат и ресурсов. Программа УЦН, участниками которой мы стали этой осенью, помогает решать часть этих вопросов. В рамках данного проекта буквально за два месяца мы сумели запустить скоростную 4G-сеть в 90 малонаселенных пунктах региона. Это довольно серьезное количество. Планируем и дальше двигаться в этом направлении», – комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

Напомним, для использования быстрого мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта, выпущенная после 2016 года. Голосовые вызовы в сети 4G осуществляются при доступности в населенном пункте технологии VoLTE, которую поддерживает большинство современных смартфонов.

Фото: freepik.com