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Илон Маск представил робота Optimus, который вышел на сцену, помахал зрителям и станцевал

1 октября 2022 21:44
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Презентация состоялась на мероприятии "День искусственного интеллекта в Tesla".

Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus, который вышел на сцену, помахал зрителям и станцевал, сообщает Лайф.

Презентация состоялась на мероприятии "День искусственного интеллекта в Tesla".

По словам Маска, робот может переносить вещи и даже поливать цветы, но "предстоит ещё много работы, чтобы улучшить Optimus и испытать его". В компании рассчитывают получить окончательный результат через 5–10 лет. Глава Tesla уверен, что робот в итоге станет "невероятным и просто сногсшибательным" и обойдётся покупателям дешевле автомобиля — менее чем в 20 тысяч долларов.

Маск добавил, что использовались компоненты, разработанные Tesla, — аккумуляторная батарея, система чипов, приводы для управления конечностями, а также в роботе установят систему автопилота, применяемую на выпускаемых предприятием электромобилях.

 

Фото:  скриншот видео  Tesla Owners Silicon Valley / Лайф

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