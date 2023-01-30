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Грузовой терминал на станции Безымянка увеличил переработку грузов на 35% в 2022 году

30 января 2023 14:55
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Организована работа по формированию составов в Китай, через погранпереходы Забайкальск и Владивосток.

В 2022 году на инфраструктуре грузового терминала станции Безымянка обработано более 274 тысяч тонн грузов, что на 35% больше, чем за 2021 год. Так, за прошлый год переработка крупнотоннажных контейнеров была увеличена на 19% к уровню 2021 года  (206,6 тыс. тонн),  тяжеловесных грузов – в 2,4 раза (67,1 тыс. тонн).

Количество отправляемых контейнерных поездов в 2022 году с грузового терминала Безымянка увеличено более чем на четверть, организована работа по формированию составов в Китай, через погранпереходы Забайкальск и Владивосток.  Увеличение объёмов отправки поездов связано как с ростом числа грузоотправителей, так и с расширением номенклатуры перевозимых грузов и изменением логистических схем их доставки.

Для повышения качества обслуживания клиентов в прошлом году на терминале был создан второй накопительно-распределительный склад металлопроката, площадью более 1,5 тыс. кв. м, для поставки в Поволжье арматуры различного диаметра и листовой стали с Уральских металлургических заводов, как для крупных строительных компаний, так и для небольших компаний-застройщиков, ориентированных на возведение монолитных домов.

С целью развития грузового терминала на станции Безымянка в 2023 году запланирован ремонт терминально-складской инфраструктуры, расширение территории с организацией склада и зоны таможенного контроля для переработки тарно-штучных грузов, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   ru.freepik.com

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