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В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которая пришла на смену «Макдоналдсу» в России, появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри», рассказал в интервью телеканалу РБК гендиректор новой сети Олег Пароев.



Изначально в меню ресторанов «Вкусно — и точка», которые открылись 12 июня, были включены позиции, очень похожие на ассортимент ушедшей американской сети. В частности, там продают бургеры «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш Бургер», «Чикен Премьер», а также наггетсы, стрипсы и куриные крылышки. Однако «Биг Мак» и «Макфлурри» в меню «Вкусно — и точка» не значились.



Компания в скором времени планирует включить в меню аналоги этих позиций, сообщил Пароев. По его словам, в случае с «Биг Маком» сложность заключается в том, чтобы заменить оригинальный «макдоналдсовский» соус в бургере на аналогичный, не отличающийся по вкусу.

«И у нас есть определенные сложности. Не сложности, а, я бы сказал, «интересная задача» по тому, как заменить этот соус, используя другие ингредиенты. Но тот продукт, который мы видели, внешне, по вкусу практически не будет, я думаю, отличаться от классического «Биг Мака», — подчеркнул гендиректор сети.

«Вкусно — и точка» также готовит к выводу в меню аналог «Макфлурри». Однако в случае с десертом сложность заключается в том, что для его производства «Макдоналдс» использует запатентованную технологию — флуринг, то есть «проворачивание ложки в мороженом», пояснил Пароев.



По его словам, компания заменит эту технологию.

«В самое ближайшее время мы представим замену «Макфлурри», которую, опять-таки, надеемся, наши потребители оценят и абсолютно не заметят разницы, кроме названия, с тем продуктом, к которому они привыкли», — добавил он.





Фото: Михаил Гребенщиков / РБК