Глава "Роскосмоса" Борисов: решение по "Союзу МС-22" с неисправным охлаждением примут в конце декабря

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Решение по кораблю "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения будет принято ориентировочно 27 декабря, сообщил в понедельник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, передает РИА Новости.

"Комиссия будет решать, что будем делать. У нас для этого есть достаточно времени, спешки никакой нет, в конце декабря, я думаю, числа 27-го, специалисты (сейчас образованы две рабочие группы) решат, как мы будет выходить из этой ситуации", - сообщил он журналистам.

Борисов уточнил, что если ситуация будет контролируемая и корабль будет работоспособен, то его используют для штатного возращения экипажа в марте, как и было запланировано.

Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22", находящегося в составе МКС, произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов, до конца 2022 года он, скорее всего, не состоится.

Экипаж с российского и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита.

Источник РИА Новости сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Позднее в госкорпорации подтвердили, что после осмотра внешней поверхности возможное место повреждения агрегатного отсека обнаружено.

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков