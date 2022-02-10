«Газпром газораспределение Самара» в 2022 году бесплатно подведет газ до 1000 домовладений

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Согласно утвержденному плану-графику догазификации, в 2022 году «Газпром газораспределение Самара» обеспечит техническую возможность для подключения 1016 домохозяйств в 28 населенных пунктах Самарской области: городских округах Жигулевск, Самара и Похвистнево, муниципальных районах Ставропольский, Приволжский, Красноярский, Безенчукский, Большечерниговский.

Догазификация предполагает бесплатное подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах. Проведение газа внутри участка, а также приобретение внутридомового газового оборудования собственник выполняет за свой счет. Стоимость газификации внутри участка зависит от объёма работ. Стоимость услуг газораспределительной организации регулируется государством.

Многодетным семьям, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и другим отдельным категориям льготников предоставляется компенсирующая выплата на строительство внутридомовых газовых сетей и приобретение газового оборудования в размере 145 тысяч рублей. Социальная выплата предоставляется министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.

«Догазификация позволяет каждому собственнику газифицировать домовладение и использовать экономичное голубое топливо для отопления дома и приготовления пищи. И мы готовы не только провести работы по газоснабжению, но и помочь с выбором внутридомового газового оборудования, а также рассматриваем предоставление будущим потребителям скидок и рассрочек на его приобретение», — отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара», ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Михаил Смирнов.

Для подключения в рамках догазификации необходимо подать заявку. Оформить заявку можно в клиентских центрах «Газпром газораспределение Самара» и «Газпром межрегионгаз Самара», через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, сервис «Госуслуги» или в МФЦ.

Задать вопросы можно по телефону горячей линии Единого оператора газификации: 8 800 101 00 04, а также через форму обратной связи на сайте connectgas.ru.