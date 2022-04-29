«Газпром газораспределение Самара» провел учения служб экстренного реагирования

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«Газпром газораспределение Самара» провел плановые совместные учения аварийной службы, центральной диспетчерской службы и городских экстренных служб Тольятти и Ставропольского района Самарской области.

Согласно легенде учений, в 10.00 на пульт дежурного диспетчера «Газпром газораспределение Самара» поступило сообщение об обнаружении запаха газа у шкафного газового регуляторного пункта (ШГРП), стоящего рядом с домом по улице Верхне-Полевая в с. Ягодное, Ставропольского района.

На место условной утечки в оперативном порядке выехала аварийная бригада «Газпром газораспределение Самара». По прибытию к месту вызова была обнаружена условная вводная: возгорание ШГРП. Были проведены мероприятия по перекрытию запорной арматуры, ограничению доступа посторонних и оповещение представителей территориальных экстренных служб согласно плану взаимодействия.

Действия всех служб по локализации и ликвидации аварийной ситуации были четко организованы и скоординированы при строгом соблюдении мер безопасности.

«Мы регулярно проводим такие мероприятия. Поскольку от слаженности действий всех участников зависит не только сохранность объектов газового хозяйства, но и самое главное жизнь людей», – отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Ярыгин.

Фото: ООО «Газпром газораспределение Самара»