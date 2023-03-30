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Гайд от билайна: какие смартфоны выбирает старшее поколение

30 марта 2023 11:20
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Гайд от билайна: какие смартфоны выбирает старшее поколение

В 2022 году доля смартфонов у абонентов 55+ в Самарской области перешагнула отметку в 66%. 

Времена, когда бабушки и дедушки пользовались исключительно старыми телефонами с большими кнопками, давно позади. Теперь люди старшего поколения — полноправные участники мобильного процесса с (относительно) современными телефонами на руках. билайн уделяет особое внимание комфорту и безопасности своих пожилых клиентов, поэтому мы подробно изучили, каким телефонам они отдают предпочтение.

В 2022 году доля смартфонов у абонентов 55+ в каждом регионе РФ наконец перешагнула отметку в 50%. Последними это сделали Республика Мордовия, Пензенская и Тамбовская области. В Самарской области по итогам 2022 года доля смартфонов среди абонентов старшего поколения составила 66,05%, что на 3,6 процентных пункта больше, чем годом ранее. Самыми продвинутыми оказались бабушки и дедушки из Якутии, Чечни и Забайкальского края – там доля смартфонов уже превышает 80%. Отдельно стоит отметить результат Чечни – это единственный регион, в котором доля смартфонов немного сократилась в пользу более простых устройств.

К концу 2022 года процент смартфонов на руках у пользователей 55+ составил 65,58%, что на 4 процентных пунктов больше, чем в 2021 году.

Самым популярным брендом смартфонов у бабушек и дедушек остается Samsung. Отдельно стоит отметить, что iPhone продолжает пользоваться успехом и у людей старшего поколения. Самыми популярными стали модели 7 и 11 – в первую очередь из-за своей доступной цены.

Всего на долю устройств от Apple в 2022 году пришлось 11%. Этот показатель не изменился по сравнению с 2021 годом.

В 2022 году в топ впервые вошли бренды OPPO и POCO, увеличив присутствие в 1,5-2 раза. Отдельной популярностью на протяжении всего года пользовались телефоны REALME: их доля выросла на 157% (более чем в два раза).

Стоит также обратить внимание на бренд INFINIX, который не пользовался популярностью у людей старшего поколения до 2022 года, но сумел вырасти на целых 1425% и стать самым быстрорастущим брендом в этом сегменте.

Таким образом, смартфон играет все большую роль в жизни наших бабушек и дедушек, а значит, становится желанным подарком. Найти подходящий можно в интернет-магазине на сайте билайна или в офисах продаж. Если вам не удалось выбрать подходящий подарок самим, посмотрите вот эту подборку от билайна - в ней собраны лучшие модели для людей старшего поколения.

А еще до 23 апреля билайн запустил предложение «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона». Популярные модели бренда Xiaomi доступны для покупки в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Выгода от покупки комплекта составит от 2 500 до 4 000 рублей — в итоге такой комплект получается даже дешевле, чем просто покупка смартфона без акции. В акции участвуют смартфоны Xiaomi, полный список которых доступен по ссылке.

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В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

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