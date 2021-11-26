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«Феррони» откроет первый НИОКР-центр на базе технопарка «Жигулевская долина»
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«Феррони» откроет первый НИОКР-центр на базе технопарка «Жигулевская долина»

26 ноября 2021 16:25
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Центр будет сосредоточен на передовых технологиях умных дверей и замков, а также технологиях автоматизации производства.

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и компания «Феррони» подписали соглашение о партнерстве и создании первого партнерского Исследовательского центра на площадке регионального оператора «Сколково» - технопарка «Жигулевская долина». 

Центр Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) компании «Феррони» будет сосредоточен на передовых технологиях умных дверей и замков, а также технологиях автоматизации производства. Первоочередным фокусом выбраны новые материалы (в том числе материалы, используемые при производстве РЭА), сенсорика, промышленная робототехника, системы визуализации данных и системы управления производственными процессам, MES и ERP, производственная бизнес-аналитика.

«Компания «Феррони» - стратегический партнер для Самарской области. В сентябре мы запустили крупнейший в стране завод по производству входных дверей, а сегодня инвестор реализует свои дальнейшие планы по развитию на площадке нашего региона, и мы рады, что компания доверяет команде Губернатора Дмитрия Азарова. Со своей стороны мы всегда готовы оказывать инвестору всестороннюю поддержку. Создание условий для успешной реализации проектов частного бизнеса – наш безусловный приоритет», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

По информации заместителя директора по партнерам Департамента регионального развития Фонда «Сколково» Олега Макарова, Фонд Сколково уже сотрудничает с компанией «Феррони» по нескольким направлениям: поиск технологических решений в РФ и за рубежом, совместное определение целей и инструментов для осуществления компанией собственных НИР и ОКР, продвижение инновационной продукции «Феррони» на площадках Фонда, а также обучение партнёров компании по работе с продуктами «Феррони». Соглашение стало фактическим отражением важности векторов сотрудничества и готовности сторон совместно двигаться в развитии данных направлений. 

В сентябре 2021 года компания официально открыла производственную площадку на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» и теперь планирует стать вертикально интегрированной компанией. Предприятие планирует выпускать более 1,5 млн дверей в год. 

По словам генерального директора Группы компаний «Феррони» Марины Павловой, для развития экосистемы компании требуется внедрение передовых инновационных технологий, а также стратегический интеллектуальный партнер, которым и является Фонд “Сколково”: «Технопарк “Жигулевская долина” выбран точкой приложения, так как в Тольятти размещено наше производство. Компания в постоянном режиме занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, а также их внедрением. Сейчас сформирована дорожная карта по запуску акселератора по направлениям: техническое зрение, автоматизация и роботизация процессов, биометрические системы доступа. Надеемся на скорейший старт программы и внедрение передовых технологических решений».

Современные двери – это уже сложные биометрические системы, системы контроля доступа, цифровые двойники. А также, роботизированные линии производства, роботизированные пункты выдачи. Решение этих задач компания видит как в передовых инструментах конструирования и обучения, так и в области электронной коммерции, собственных системах «Умный дом», а также в собственной радиоэлектронной аппаратуре и компонентной базе.

Компания «Феррони» отмечает одним из направлений своего развития – «нулевой углеродный выброс» и понимает важность сохранения благоприятной экологической обстановки, поэтому видит свое развитие и в максимальной минимизации и устранении ущерба окружающей среде.

«Взаимодействие с индустриальными партнерами – одна из наших целевых задач, как оператора экосистемы инноваций Самарской области. Наше сотрудничество с группой компаний «Феррони» очень разноплановое — это и программы технопарка «Жигулевская долина», и наши общие трехсторонние проекты с Фондом Сколково. Взаимодействие идет по нарастающей и уже в ближайшем будущем наш технопарк пополнится еще одним важным для региона проектом», - прокомментировал руководитель оператора инновационной деятельности региона ГАУ «ЦИК СО» Александр Сергиенко.

 

Фото из открытых источников

 

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