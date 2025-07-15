Федеральный проект в действии: тольяттинская компания повышает эффективность сортировки вторичного металла

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Предприятие «Платинум» приступило к активной фазе реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика». Программа стартовала с обучения рабочей группы предприятия основным методикам бережливого производства под руководством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда.

«Платинум» базируется в Тольятти и успешно работает на рынке обращения вторичных металлов более 15 лет, охватывая практически все регионы европейской части Российской Федерации. Основным видом деятельности компании является сортировка вторичного металла, который затем направляется на переработку для изготовления новых деталей и материалов.

В настоящее время специалисты «Платинума» приступили к этапу диагностики производственных процессов. Этот важный шаг позволит выявить узкие места, точки потерь и дублирования операций, а также определить направления для повышения эффективности. На основе полученных данных будут подобраны наиболее подходящие инструменты бережливого производства, направленные на сокращение незавершённого производства, снижение потерь и увеличение общей выработки.

«Обучение сотрудников и последующая диагностика позволят нам выйти на новый уровень организации работы. Благодаря поддержке экспертов РЦК мы сможем системно подойти к решению текущих задач и заложить основу для долгосрочного роста эффективности. Это важный шаг для нашей компании, которая стремится быть лидером в своей отрасли», — отметил директор ООО «Платинум» Александр Костылев.

Бережливое производство — это не просто набор инструментов, а философия постоянного совершенствования, которая позволяет компаниям оставаться гибкими, конкурентоспособными и устойчивыми в условиях изменяющейся рыночной среды. Для отрасли переработки вторичных металлов внедрение практик бережливого производства особенно актуально, поскольку они позволяют повысить точность логистики, оптимизировать процессы приемки и сортировки металлолома, улучшить планирование и взаимодействие внутри предприятия.

Повышение производительности в сфере сортировки вторичного сырья имеет стратегическое значение, так как напрямую влияет на эффективность всей цепочки переработки и качество конечного продукта для металлургической промышленности.

«Федеральный проект «Производительность труда» уже доказал свою эффективность на предприятиях региона. Внедрение принципов бережливого производства позволяет бизнесу снижать издержки, повышать производительность и укреплять позиции на рынке. Поддержка со стороны Регионального центра компетенций обеспечивает качественный результат, а успешное выполнение мероприятий программы открывает перед предприятием новые возможности для роста и модернизации», – подчеркивает глава минпромторга Самарской области Денис Гурков.

Напомним, что губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым поставлена задача усилить работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в проекте, а также обеспечить доступность методик повышения производительности труда для всех желающих. В настоящее время в федпроекте «Производительность труда» участвуют 205 организаций Самарской области. За 6 лет реализации проекта рост производительности составил 30%, а общая экономия — свыше 2,5 млрд рублей.

Подробную информацию об условиях участия в проекте можно получить на официальных сайтах: производительность.рф и эффективность.рф

Фото - министерство промышленности и торговли Самарской области