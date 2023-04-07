Фандоматы для приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок работают на ж/д вокзалах в Самаре и Уфе

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На железнодорожных вокзалах Пенза-1 и Ульяновск-Центральный установлены фандоматы, с помощью которых пассажиры поездов и жители города могут сдать для дальнейшей переработки пустые алюминиевые банки и пластиковые бутылки объемом до 2 л. Данные фандоматы являются единственными в Пензе и Ульяновске.

В качестве вознаграждения за сданную тару пользователю фандомата начисляются бонусные рубли, которые можно потратить при покупке товаров или услуг у компаний, участвующих в партнерской программе. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Такие аппараты уже установлены и работают на железнодорожных вокзалах в Самаре и Уфе. Кроме того, с 2018 года на станциях и вокзальных комплексах Куйбышевской железной дороги действуют специальные контейнеры для вторичной переработки бумаги, стекла и пластика, а для информирования пассажиров об экологической ответственности граждан регулярно проводятся акции «ЭкоБум».

ОАО «РЖД» реализует различные проекты по формированию экологического сознания в обществе. Например, уже много лет на инфраструктурных объектах и в ряде поездов действует программа раздельного сбора мусора на пластиковые и прочие отходы, устанавливаются специальные стационарные емкости для сбора батареек, крышек от пластиковых бутылок и т. д., сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД