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Двигатели ОДК обеспечили отправку к МКС грузового транспортного корабля 

3 июня 2022 14:50
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Запуск состоялся 3 июня в 12:32 по московскому времени со стартового комплекса №31 космодрома Байконур.

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-20» по российской программе Международной космической станции.

Запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-20» состоялся 3 июня в 12:32 по московскому времени со стартового комплекса №31 космодрома Байконур. Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.

Корабль доставит на Международную космическую станцию около 2,5 тонн   оборудования и материалов: ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 67-й основной экспедиции.

Помимо этого, предполагается доставка к МКС четырех сверхмалых космических аппаратов класса «кубсат»: «ЮЗГУ-55» №№ 11-12 и «Циолковский-Рязань» №№ 1-2, которые должны завершить формирование автономной интеллектуальной группировки сверхмалых университетских космических аппаратов пятого этапа программы «Радиоскаф».

Это восьмой запуск ракеты-носителя типа «Союз» с двигателями ПАО «ОДК-Кузнецов» в текущем году. Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РН типа «Союз») начиная с 1958 года. В настоящее время двигатели серийно производятся в ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

 

Фото:   ПАО «ОДК-Кузнецов»

Теги: Акценты

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