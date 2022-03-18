Двигатели «ОДК-Кузнецов» обеспечили успешный старт на МКС нового экипажа 

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Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, обеспечили успешный старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-21» с экипажем 67 длительной экспедиции к Международной космической станции.

Сегодня в 18:55 по московскому времени с площадки №31 «Восток» космодрома Байконур произведен старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-21», который вывела на орбиту ракета космического назначения (РКН) «Союз-2.1а». Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные в ПАО «ОДК-Кузнецов», отработали без замечаний.

Космическому кораблю дано имя Сергея Королева - главного конструктора ракетно-космической техники. На ракету нанесены логотипы организаций, которые готовят её к пуску, эмблема, посвященная 115-летию со дня рождения Королёва, и герб МГТУ имени Н. Э. Баумана, выпускниками которого были великий генконструктор и члены экипажа 67-й экспедиции.

В состав основного экипажа входят: командир Олег Артемьев и бортинженеры Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

В рамках работ по гарантийному сопровождению двигателей ракеты-носителя специалисты ПАО «ОДК-Кузнецов» обеспечили отладку и проведение контрольных испытаний изделий для космических программ в несколько этапов, важнейшим из которых является предпусковое обслуживание двигателей. На космодроме перед специалистами Сервисного центра предприятия стоят две ответственных задачи – оперативное устранение любой неисправности материальной части на месте и участие в тестировании систем ракеты.

Фото: ПАО «ОДК-Кузнецов»