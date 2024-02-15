Двигатели ОДК-Кузнецов обеспечили доставку грузов к МКС

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Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-26». На Международную космическую станцию для обеспечения 70-й и 71-й экспедиций будут доставлены 2,5 тонны грузов.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-26» состоялся сегодня, 15 февраля, в 06:25 по московскому времени со стартового комплекса космодрома Байконур. Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А производства ОДК-Кузнецов, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.

Космическому кораблю «Прогресс МС-26» предстоит доставить 2,5 т грузов на Международную космическую станцию, в том числе 1,4 т аппаратуры и оборудования для систем станции, научных экспериментов, а также одежды, питания и медицинских средств для экипажей 70-й и 71-й длительных экспедиций. В груз вошли также 580 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота.

Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7, в том числе и РН типа «Союз-2», начиная с 1958 года. В настоящее время двигатели серийно производятся в ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9% при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко». Статис, сообщает пресс-служба ПАО «ОДК-Кузнецов».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ОДК-Кузнецов»