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Двигатель ОДК обеспечил запуск новейшей ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

27 декабря 2023 12:52
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Двигатель ОДК обеспечил запуск новейшей ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

Двигатель НК-33А, произведенный самарским предприятием ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха), обеспечил старт новейшей российской ракеты легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк. Силовая установка отработала без замечаний.

Запуск состоялся с пусковой установки космодрома Плесецк в Архангельской области 27 декабря в 10:03 по московскому времени. Он стал одиннадцатым пуском ракеты-носителя легкого класса, оснащенного силовой установкой НК-33А.

Специалисты сервисного центра и инженеры-конструкторы ОДК-Кузнецов приняли участие в подготовке ракеты-носителя к старту, а также наблюдали за работой двигателя в полете. НК-33А отработал без замечаний и успешно вывел ракету-носитель на заданную орбиту.

Отечественная программа летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) новой ракеты-носителя «Союз-2.1в» с двигателем НК-33А стартовала 28 декабря 2013 года и завершилась 10 июля 2019 года, было успешно проведено пять пусков. Все задачи в рамках ЛКИ выполнены в полном объеме, сейчас ведется штатная эксплуатация изделия по выводу полезной нагрузки на орбиту.

Теги: ОДК-Кузнецов

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