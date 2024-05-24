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Две самарские компании отмечены Национальной премией «Золотой медвежонок» по итогам 2023 года

24 мая 2024 16:28
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Оценили лучшие достижения российских производителей в сфере товаров и услуг для детей по итогам 2023 года.

Экспертный совет Национальной премии «Золотой медвежонок» из ведущих российских вузов, научных школ и образовательных организаций, а также отраслевых экспертов-практиков оценил лучшие достижения российских производителей в сфере товаров и услуг для детей по итогам 2023 года.

ИП Савинков П.В. (https://anypen.ru ) занял 3-е место в номинации «Лучшее учебное оборудование и средства обучения». Предприятие производит ручку-тренажер для обучения письму и коррекции почерка. Ручка-тренажёр учит ребенка классическому захвату пишущего инструмента. Специальные углубления на ручке-тренажере обеспечивают правильный и удобный захват тремя пальцами: средним, указательным и большим. Специальные упоры не позволяют ручке выскользнуть, ребенку больше не нужно сдавливать пишущий инструмент пальцами, он надежно зафиксирован в руке. Это единственный тренажер, который регулируется под размер руки ребенка. Система легкосъемных элементов, позволяет регулировать ручку-тренажер под любой размер руки. Ручка-тренажёр способствует формированию разборчивого почерка. Благодаря специально разработанной для детских рук форме, нескользящему материалу и упору в ладонь ручка помогает ребенку быстрее освоить правильную технику письма.

Специальным дипломом отмечен Игровой набор «Мир головоломок. Пуговицы» ООО «Инженерная сила». Смарт-тренинг для дошкольников «МИР ГОЛОВОЛОМОК» автора-составителя Казуниной И.И. помогает развивать у детей (2,5-6 лет) творческие и умственные способности через игры-головоломки, а также знакомит дошкольников с разными видами головоломок, учит способам и правилам решения головоломок, используя алгоритм. Учит также понимать инструкцию и применять ее в решении головоломок, развивает элементы логического мышления, наглядно-образное мышление, целостное зрительное восприятие, воображение, ориентировку в пространстве, познавательный интерес, произвольное внимание, воспитывает инициативность, самостоятельность, целеустремленность.

Компания «Инженерная сила» с 2014 года занимается комплексным оснащением образовательных организаций и на сегодняшний день поставляет продукцию в уже более чем 1500 образовательных учреждений из десятков регионов РФ и ближнего зарубежья.

 

Источник фото: официальный сайт премии

Теги: Самара

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