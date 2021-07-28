Дмитрий Азаров высоко оценил вклад железнодорожников в развитие региона

Сегодня на станции Кинель прошла рабочая встреча начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
Дмитрий Азаров поблагодарил железнодорожников за добросовестный труд, и вручил лучшим работникам Куйбышевской железной дороги награды за большой вклад в развитие железнодорожного транспорта в Самарской области и подчеркнул значимость сотрудничества с Куйбышевской магистралью в решении стратегических для региона задач.
– Благодаря тесному сотрудничеству региона с Куйбышевской железной дорогой с каждым годом становится все более интенсивной работа по развитию транспортной, промышленной, экономической и социальной инфраструктуры области. Кроме того, ОАО "РЖД" является индустриальным партнером Самарского научно-образовательного центра "Инженерия будущего" и участвует в разработке инновационных проектов, которые сегодня активно внедряются в работу, – сказал глава региона.
В ответном слове начальник Куйбышевской железной дороги отметил развитие партнерских отношений с Правительством Самарской области и поблагодарил губернатора за личное участие в реализации совместных проектов.
В рамках рабочей встречи представители дороги и региона высоко оценили ход работ по масштабной реконструкции сортировочной станции Кинель, которая является уникальным предприятием на территории Самарской области по количеству использования и внедрения цифровых технологий, автоматизации и роботизации технологических процессов.
Фото: СОВА