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Дмитрий Азаров высоко оценил вклад железнодорожников в развитие региона

28 июля 2021 18:13
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На станции Кинель прошла рабочая встреча начальника КбшЖД Вячеслава Дмитриева с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. 

Сегодня на станции Кинель прошла рабочая встреча начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. 

Дмитрий Азаров поблагодарил железнодорожников за добросовестный труд, и вручил лучшим работникам Куйбышевской железной дороги награды за большой вклад в развитие железнодорожного транспорта в Самарской области и подчеркнул значимость сотрудничества с Куйбышевской магистралью в решении стратегических для региона задач. 

– Благодаря тесному сотрудничеству региона с Куйбышевской железной дорогой с каждым годом становится все более интенсивной работа по развитию транспортной, промышленной, экономической и социальной инфраструктуры области. Кроме того, ОАО "РЖД" является индустриальным партнером Самарского научно-образовательного центра "Инженерия будущего" и участвует в разработке инновационных проектов, которые сегодня активно внедряются в работу, – сказал глава региона.

В ответном слове начальник Куйбышевской железной дороги отметил развитие партнерских отношений с Правительством Самарской области и поблагодарил губернатора за личное участие в реализации совместных проектов.

В рамках рабочей встречи представители дороги и региона высоко оценили ход работ по масштабной реконструкции сортировочной станции Кинель, которая является уникальным предприятием на территории Самарской области по количеству использования и внедрения цифровых технологий, автоматизации и роботизации технологических процессов. 

 

 

Фото:  СОВА

 

Теги: встреча Вячеслав Дмитриев Дмитрий Азаров

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