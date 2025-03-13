Бренд туалетной бумаги Zewa сменил название на Zemma

74

Компания "ЭвоКом" объявила о переименовании бренда туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток Zewa в Zemma.

Полный переход к новому бренду завершится к 2026 году, сообщили РБК в пресс-службе компании. Ребрендинг пройдет поэтапно: с марта 2025 года на упаковках продукции появится анонс изменений, а выпуск товаров под новым названием начнется летом 2026 года.

По словам гендиректора "ЭвоКом" Артема Лебедева, название Zemma было выбрано после нескольких раундов разработки и тестов с потребителями. Он отметил, что новое название "соответствует критериям запоминаемости и преемственности".

"Смена названия никак не отразится на качестве продукции", — сказал Лебедев.

Ранее компания "ЭвоКом" сменила название бренда средств женской гигиены Libresse, переименовав его в Libretta, пишет Смотрим.