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Больше 3 млн клиентов билайна выбрали флагманское решение компании — Тариф UP

20 июля 2023 16:39
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Больше 3 млн клиентов билайна выбрали флагманское решение компании — Тариф UP

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С момента запуска Тарифа UP прошел ровно год.

Сегодня свой первый день рождения отмечают апперы — виртуальные помощники, каждый из которых обладает своими уникальными способностями. С их помощью клиенты билайна могут «прокачивать» свой тариф и каждый месяц получать дополнительные минуты разговоров, гигабайты интернета, скидки и специальные предложения. Число пользователей Тарифа UP к первому юбилею превысило 3 млн человек.

Более половины из них выбрали своим аппером дракона Юнга. С ним пользователи тарифа получают неограниченный доступ к видеоконтенту и дополнительные Гб интернета бесплатно.

Остальные клиенты билайна выбирают между пчелой Базей, которая дает возможность делиться своими минутами и Гб с номерами членов вашей семьи со скидкой 50%, котом Пушем (обеспечивает приоритетное обслуживание в поддержке и дает в 1,5 раза больше интернета в роуминге без доплаты), роботом Пингом (дарит дополнительные 30 минут голосовых вызовов на номера операторов из стран СНГ) и пандой Тапой, которая защищает от подключения нежелательных подписок в интернете и дает скидку 20% на абонентскую плату для клиентов старше 60 лет.

Сам же Тариф UP представляет собой тариф-конструктор, который позволяет настроить количество минут, гигабайт и SMS под индивидуальные потребности каждого клиента оператора. Главное отличие этого тарифа от других схожих продуктов, представленных на рынке мобильной связи, — возможность усилить тариф с помощью способностей и суперспособностей апперов.

За прошедший год примерно 200 тыс. раз пользователи Тарифа UP меняли своего аппера. А около 300 тыс. клиентов, выполняя задания в мобильном приложении билайна, зарабатывали соты — внутреннюю «валюту», которую можно потратить на дополнительные пакеты услуг связи.

В честь своего первого дня рождения апперы готовы дарить подарки всем. Клиенты билайна могут собрать коллекцию брелоков-пуллеров. Первый коллекционный пуллер доступен в мобильном приложении в разделе «Для вас». Остальные нужно заработать, играя в «Городской движ» вместе с апперами. Всего в коллекции 7 брелоков.

И абсолютно все желающие могут выиграть год связи. В официальной группе билайна ВКонтакте завтра, 21 июля, стартует конкурс, победителями которого станут 12 счастливчиков.

Хотите больше узнать о том, кто и как создавал апперов и Тариф UP — смотрите наш фильм, посвященный первому дню рождения помощников билайна.

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В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Иллюстрация: пресс-служба билайна

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