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Более 15 тысяч посылок отправлено с вокзалов КбшЖД за январь – июль 2024 года

22 августа 2024 11:49
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Чаще всего сервисом пользуются жители Самары.

С января по июль 2024 года сервисом «Экспресс-доставка» деловой корреспонденции, писем, бандеролей и малогабаритных посылок на вокзалах Куйбышевской железной дороги воспользовались более 15 тыс. человек. Из них более 10 тыс. человек стали получателями посылок, а остальные выступали отправителями корреспонденции.

Отметим, что чаще всего сервисом пользуются жители Самары. С начала 2024 года услугой «Экспресс – доставка» здесь воспользовались более 6 тыс. человек. Из них более 3,8 тыс. человек стали получателями посылок из других городов,
а более 2,2 тыс. человек – отправляли корреспонденцию из Самары.

Сервис также пользуется спросом у жителей Уфы, Саранска, Ульяновска
и Пензы. Так, с вокзала Уфа было отправлено 617 посылок, а получателями стали 890 человек. С вокзала Саранск было отправлено 478 посылок, в то же время получателями стали 578 человек. С вокзала Ульяновск было отправлено 440 посылок, а 941 человек получили на вокзале посылки из других городов. С вокзала Пенза было отправлено 765 посылок, а получателями стали 1140 человек.

Отправить и получить посылку очень просто: нужно обратиться в пункт «Экспресс-доставка» на вокзале, достаточно иметь при себе паспорт и знать контактные данные получателя. Оформление занимает несколько минут, при этом посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник убедился в отсутствии запрещенных к пересылке предметов.

Услугой «Экспресс – доставка» можно воспользоваться на всех вокзалах Куйбышевской магистрали, а отправят посылку ближайшим поездом.

Уточнить дополнительную информацию и рассчитать стоимость услуги с помощью удобного калькулятора можно на сайте www.ekspress-l.ru, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

Теги: Самара

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