Более 1 150 000 звонков от мошенников заблокировал билайн в Самарской области

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С начала 2024 года* билайн в Самарской области с помощью системы защиты клиентов «Моя безопасность» отразил более 1 150 000 мошеннических звонков. В том числе 300 тысяч вызовов были адресованы жителям региона старше 60 лет.

В 60% случаях злоумышленники звонили мужчинам (средний возраст клиентов, которым были осуществлены эти звонки, - 44 года). Женщинам звонки от мошенников поступали реже (средний возраст женщин - 46 лет).

Также по данным внутренней аналитики билайна, самая долгая мошенническая атака в Самарской области длилась порядка 10 минут и за это время злоумышленники пытались дозвониться до одного абонента более 200 раз. Благодаря антифрод-платформе оператора, эти попытки дозвона оказались безуспешными.

билайн постоянно совершенствует подход к защите абонентов от мошеннических действий и развивает решения, способствующие безопасности клиентов. Недавно оператор обновил сервис «Моя безопасность». Теперь он защищает не только при голосовых вызовах от телефонных мошенников или спамеров, но и в самых популярных мессенджерах — Telegram, WhatsApp и Viber. Клиенты билайна могут бесплатно активировать сервис в мобильном приложении.

«Сегодня практически каждый человек сталкивался с мошенническими или спам-звонками, поэтому билайн делает значительный акцент на сервисах для безопасности, а также чтобы защита подключалась в несколько кликов и была доступна даже на кнопочном телефоне. Также первое, что слышит наш клиент, набирая номер мобильного консультанта 0611, — информацию о безопасности. Мы предупреждаем, что не стоит сообщать личные данные и коды из смс по телефону, а договор на услуги связи бессрочный и продлевать его не нужно», - комментирует директор Самарского отделения билайна Дмитрий Фомин.

* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за январь-июнь 2024 года.

Фото: ru.freepik.com