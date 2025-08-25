Я нашел ошибку
Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
Билайн запустил осеннюю акцию «3в1»: новый HONOR 400 Lite с бонусными рублями на связь и выгодой до 7000 рублей

25 августа 2025 10:35
231
Всё, что нужно, чтобы подготовиться к учебному году или обновить гаджеты после активного летнего сезона, а главное, сделать это с выгодой.  

Erid 2VSb5yU1DMT

Билайн запускает акцию «выгодные комплекты с Лайтом». Новенький гаджет, бонусные рубли на связь и дополнительный товар — всё это доступно по цене одного устройства. 

В рамках акции в составе выгодного комплекта можно приобрести планшет, смарт- и трекер-часы, кнопочные телефоны или смартфоны ведущих брендов HONOR, Realme, Xenium, Xiaomi, Tecno, Huawei и Samsung. Всё, что нужно, чтобы подготовиться к учебному году или обновить гаджеты после активного летнего сезона, а главное, сделать это с выгодой.  

Одно из самых интересных предложений акции — HONOR 400 Lite 256 ГБ. Это легкий и элегантный смартфон с высокой производительностью. Он имеет защиту от влаги и пыли, а также подтвержденную устойчивость к повреждениям. 

Устройство оснащено емкой батареей с поддержкой быстрой зарядки. Фотографируйте, приближайте, записывайте видео с помощью AI-кнопки камеры. Это не только быстрый способ запечатлеть момент, но и мгновенный доступ к возможностям искусственного интеллекта: узнавайте информацию обо всем, что попадает в объектив. Ищите понравившиеся вещи, распознавайте растения, породы собак и много другое. Смартфон открывает новые возможности для работы и учебы: переводите больше сотни языков в реальном времени, копируйте тексты и числа с изображения, получайте подсказки по математическим расчетам, историческим фактам, физике и другим дисциплинам. 

При покупке HONOR 400 Lite 256 ГБ в составе выгодного комплекта в интернет-магазине Билайна клиент получает выгоду 7000 рублей (6000 бонусных рублей на связь и защитное стекло стоимостью 1000 рублей). А совершая покупку в офисах обслуживания Билайна, вместо защитного стекла можно выбрать различные товары — умные часы или колонки, подписки на книги билайн и облако билайн, настройки, услуги и другое. 

Предложение действует до 17 сентября 2025 года. Максимальная выгода в рамках акции — 8000 рублей. Подробнее об условиях и ограничениях — на сайте beeline.ru

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на beeline.ru.
г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:   пресс-служба Билайна

