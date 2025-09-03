Я нашел ошибку
В школах хотят ввести единый стандарт спортивной формы
Мэр Самары проиграл суд против застройщика
КбшЖД предлагает гостям и жителям Самары провести осень и начало зимы на тематических поездах.
Минцифры: подтвердите участие в программе ИТ-ипотеки
В Самаре состоялся второй этап Конференции Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия»
Билайн запустил новый формат франшизы
Самарские лесники передали 50 кубов древесины и тонну гумпомощи на СВО
Подросткам хотят запретить делать татуировки
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Билайн запустил новый формат франшизы

3 сентября 2025 12:58
103
Erid 2VSb5yY9P4D

Билайн начал развивать новый формат розничной франшизы — Shop in Shop. Это решение позволяет открывать компактные фирменные зоны внутри действующих магазинов партнёров и нацелено в первую очередь на малые и средние города, где у оператора нет собственной розницы.

Shop in Shop стал новым этапом развития прежней концепции «Франшиза лайт». Формат предполагает интеграцию брендированной зоны оператора в инфраструктуру уже работающего магазина. Минимальный объём инвестиций — порядка 300 тыс. рублей в Москве, в регионах эта цифра ниже, что делает вход в партнёрство доступным для малого и среднего бизнеса.

Фирменная зона включает стойку ресепшн, витрины с SIM-картами, смартфонами и аксессуарами, а также сотрудника, который оказывает весь спектр услуг — от подключения абонентов и смены тарифа до восстановления SIM-карт.

«Shop in Shop — это новый этап развития нашей розничной модели. Мы хотим быть ближе к клиенту даже в тех населённых пунктах, где пока нет возможности открыть полноценный салон связи. Благодаря лёгкой интеграции и компактному формату мы предлагаем партнёрам быструю точку входа в телеком-рынок, а клиентам — доступ к качественному сервису рядом с домом», — отметил Иван Парамонов, начальник отдела по развитию франчайзинга Билайна.

Уже работает более 50 точек Shop in Shop Билайна, до конца 2025 года их число увеличится минимум на 30. Пилотный проект в Москве реализуется совместно с небольшой сетью, специализирующейся на продаже мобильных аксессуаров.

Формат ориентирован на партнёров, заинтересованных в гибких решениях без затрат на аренду отдельных помещений. Наиболее перспективными территориями для масштабирования Shop in Shop в компании называют малые города с устойчивым спросом на услуги связи, но без развитой инфраструктуры салонов.

На сегодняшний день розничная сеть Билайна включает 1565 собственных офиса и 964 франшизных. 

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото freepik.com

В центре внимания
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
106
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
133
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2025  10:26
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
181
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре
3 сентября 2025  10:07
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре сегодня
202
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
383
