Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов «плана б.» — обмен гигабайтов на скидки и промокоды от партнёров

Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов платформы «план б.». Теперь её пользователи могут обменивать неиспользованные гигабайты интернета на промокоды и скидки у партнёров*. Сделать это можно в мини-приложении (12+), которое доступно клиентам сразу на трёх площадках: в Telegram, MAX и «ВКонтакте».

В «плане Б.» предусмотрены пакеты с большим объёмом интернета и опция с несгораемыми остатками при своевременной оплате. Однако в реальной жизни часть интернет-пакета может оставаться неиспользованной, а гигабайты — накапливаться. Этому способствует и безлимит** на популярные сервисы, включенный в тариф.

Новая акция позволяет при желании превратить неиспользованные остатки интернет-трафика сверх пакета в практическую выгоду — при повседневных покупках, доставке еды, онлайн-шопинге или путешествиях. Теперь остатки ГБ для клиентов «плана Б» становятся универсальным ресурсом, который можно обменять на широкий выбор предложений от партнёров «Билайна». Среди доступных вариантов — скидки в «Магнит Косметик» и «Магнит Экспресс», промокоды сети магазинов «Подружка», предложения по доставке готовой еды в Яндекс Лавке, а также скидки на путешествия и бронирование отелей через Ostrovok.ru и Level.Travel. В категории онлайн-покупок пользователям доступны предложения от Lamoda и USmall. Гигабайты можно обменять на промокоды и использовать их в привычных сценариях — при оформлении заказа в приложении или на сайте партнёра.

Новые пользователи «плана Б» получают дополнительное преимущество. При подключении «Билайн» предоставляет «Честный терабайт»*** интернета, который не сгорает со временем и который также можно использовать для обмена на промокоды и скидки. Пользователь сам решает, как распорядиться своим интернетом: потратить его на онлайн-активность или получить дополнительную выгоду.

«план б.» — многофункциональная цифровая платформа с одними из самых популярных нейросетей (ChatGPT, Gemini 2.0, DeepSeek и др.), а также с доступом к ряду ушедших сервисов (Netflix, Spotify, Ticketmaster и др.) без использования VPN при подключении через мобильный интернет и с компенсацией премиальной подписки Telegram. Она создана для тех, кто ценит свободу выбора и технологичность жизни. Возможность обмена гигабайтами, при которой интернет-пакет работает в интересах клиентов и приносит выгоду каждому, стала логичным продолжением развития платформы.

* Акция действует с 26.11.2025 по 15.01.2026 и доступна только в мини-приложениях (12+) «плана б.» в Telegram, MAX и «ВКонтакте». Условия действия скидок и промокодов определяют партнёры. Организатор акции — ПАО «ВымпелКом» (РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636). Организатор вправе в любой момент изменить условия (в том числе ценовые) и сроки проведения Акции. Информация об изменениях и Правила проведения Акции публикуются на сайте beeline.ru.

**В сети Билайн, за исключением Чукотского АО, можно пользоваться рядом сервисов без расходования пакета интернета по тарифу через офиц. приложение.

***с 09.09.2025 по 15.01.2025 1 ТБ начисляется единоразово и добавляется к основному пакету ГБ. Акция проводится на территории субъектов России, где есть покрытие сети Билайн, за исключением Чукотского АО и г. Норильска Красноярского края. Организатор акции — ПАО «ВымпелКом» (РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636). Организатор вправе в любой момент изменить условия (в том числе ценовые) и сроки проведения акции. Информация об изменениях и правила акции публикуются на сайте beeline.ru.

