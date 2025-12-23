Я нашел ошибку
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С
Издание по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.
В Самаре презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов – 2025»
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов «плана б.» — обмен гигабайтов на скидки и промокоды от партнёров

145
Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов «плана б.» — обмен гигабайтов на скидки и промокоды от партнёров

Erid 2VSb5w9Ms3f
 

Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов платформы «план б.». Теперь её пользователи могут обменивать неиспользованные гигабайты интернета на промокоды и скидки у партнёров*. Сделать это можно в мини-приложении (12+), которое доступно клиентам сразу на трёх площадках: в Telegram, MAX и «ВКонтакте».

В «плане Б.» предусмотрены пакеты с большим объёмом интернета и опция с несгораемыми остатками при своевременной оплате. Однако в реальной жизни часть интернет-пакета может оставаться неиспользованной, а гигабайты — накапливаться. Этому способствует и безлимит** на популярные сервисы, включенный в тариф.

Новая акция позволяет при желании превратить неиспользованные остатки интернет-трафика сверх пакета в практическую выгоду — при повседневных покупках, доставке еды, онлайн-шопинге или путешествиях. Теперь остатки ГБ для клиентов «плана Б» становятся универсальным ресурсом, который можно обменять на широкий выбор предложений от партнёров «Билайна». Среди доступных вариантов — скидки в «Магнит Косметик» и «Магнит Экспресс», промокоды сети магазинов «Подружка», предложения по доставке готовой еды в Яндекс Лавке, а также скидки на путешествия и бронирование отелей через Ostrovok.ru и Level.Travel. В категории онлайн-покупок пользователям доступны предложения от Lamoda и USmall. Гигабайты можно обменять на промокоды и использовать их в привычных сценариях — при оформлении заказа в приложении или на сайте партнёра.

Новые пользователи «плана Б» получают дополнительное преимущество. При подключении «Билайн» предоставляет «Честный терабайт»*** интернета, который не сгорает со временем и который также можно использовать для обмена на промокоды и скидки. Пользователь сам решает, как распорядиться своим интернетом: потратить его на онлайн-активность или получить дополнительную выгоду.

«план б.» — многофункциональная цифровая платформа с одними из самых популярных нейросетей (ChatGPT, Gemini 2.0, DeepSeek и др.), а также с доступом к ряду ушедших сервисов (Netflix, Spotify, Ticketmaster и др.) без использования VPN при подключении через мобильный интернет и с компенсацией премиальной подписки Telegram. Она создана для тех, кто ценит свободу выбора и технологичность жизни. Возможность обмена гигабайтами, при которой интернет-пакет работает в интересах клиентов и приносит выгоду каждому, стала логичным продолжением развития платформы.

* Акция действует с 26.11.2025 по 15.01.2026 и доступна только в мини-приложениях (12+) «плана б.» в Telegram, MAX и «ВКонтакте». Условия действия скидок и промокодов определяют партнёры. Организатор акции — ПАО «ВымпелКом» (РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636). Организатор вправе в любой момент изменить условия (в том числе ценовые) и сроки проведения Акции. Информация об изменениях и Правила проведения Акции публикуются на сайте beeline.ru.

**В сети Билайн, за исключением Чукотского АО, можно пользоваться рядом сервисов без расходования пакета интернета по тарифу через офиц. приложение.

***с 09.09.2025 по 15.01.2025 1 ТБ начисляется единоразово и добавляется к основному пакету ГБ. Акция проводится на территории субъектов России, где есть покрытие сети Билайн, за исключением Чукотского АО и г. Норильска Красноярского края. Организатор акции — ПАО «ВымпелКом» (РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636). Организатор вправе в любой момент изменить условия (в том числе ценовые) и сроки проведения акции. Информация об изменениях и правила акции публикуются на сайте beeline.ru.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото ru.freepik.com

в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
109
депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  13:30
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
124
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
23 декабря 2025  10:44
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
243
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
191
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
384
